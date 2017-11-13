Суд конфіскував нафтопродукти на понад 800 мільйонів гривень у справі «схем Курченка» – ГПУ

Київський районний суд Одеси конфіскував нафтопродукти вартістю понад 800 мільйонів гривень у справі наближеного до колишнього президента України Віктора Януковича бізнесмена Сергія Курченка, повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган у Facebook.

За її словами, суд застосував спеціальну конфіскацію близько 100 тисяч тонн нафтопродуктів.

«Враховуючи, що під час розслідування судом надано дозвіл на реалізацію арештованого палива, вироком суду застосовано спецконфіскацію щодо всіх цих нафтопродуктів або коштів, отриманих від їх реалізації, у тому числі нарахованих на них відсотків», – написала Сарган.

Вона додала, що частина конфіскованого палива перебуває на нафтобазах. Крім того, від реалізації частини нафтопродуктів до бюджету у вигляді податків уже сплачено понад 300 мільйонів гривень. Крім того, як повідомила Сарган, на рахунках банківських установ перебуває понад 100 мільйонів гривень, на які нараховано понад 13 мільйонів гривень відсотків.

30 травня прокуратура Одеської області погодила й надіслала Сергієві Курченку повідомлення про підозру у створенні злочинної організації і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, при реалізації 800 тисяч тонн нафтопродуктів.

Рішеннями судів в Україні на майно Курченка накладено арешт, а щодо нього самого винесено рішення про заочне засудження. За даними СБУ, Курченко переховується в Росії.