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03 Жовтень 2017, Київ 13:07
Новини | Події

Луценко заявив про спецконфіскацію ФК «Металіст», який належить Курченку

Сергій Курченко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що футбольний клуб «Металіст», який належить олігарху Сергію Курченку, буде конфісковано. Про це Луценко заявив на брифінгу у Харкові.

«Футбольний клуб «Металіст» буде належати не втікачам-клептократам, а харків’янам», – сказав Луценко.

За його словами, сьогодні розпочнеться процедура спецконфіскації майнових прав на клуб.

«Це вже другий випадок спецконфіскації саме майна, не грошей. Перший був Одеський нафтопереробний завод», – додав генпрокурор.

Бізнесмен Олександр Ярославський взимку 2012 року склав з себе повноваження президента клубу «Металіст» і продав його Сергієві Курченку. З 2016 року клуб через фінансові проблеми припинив участь у чемпіонаті України з футболу, а вже цього року команда не брала участі у жодних змаганнях високого рівня.

ГПУ у липні направила до суду клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування щодо бізнесмена Сергія Курченка. Перед тим у ГПУ склали письмове повідомлення про підозру Курченку у вчиненні кримінальних правопорушень за дев’ятьма статтями Кримінального кодексу України. Санкція найтяжчої з інкримінованих Курченку статей передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

Рішеннями судів в Україні на майно Курченка накладено арешт, а щодо нього самого винесено рішення про заочне засудження. За даними СБУ, Курченко переховується в Росії.

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