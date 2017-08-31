Візит ГПУ до Добродомова: розслідування у справі Курченка – чи тиск на депутата?

Генпрокуратура спробувала обшукати київську приймальню секретаря антикорупційного комітету Верховної Ради Дмитра Добродомова у контексті справи Сергія Курченка. Однак після втручання інших депутатів слідчі відмовилися від своїх намірів. Добродомов запевняє, що орендує це приміщення, але при цьому він не проти, щоб його обшукали – з його відома. У Генпрокуратурі стверджують, що приміщення належить учасникові схем Курченка, сам Добродомов, а також журналісти, які вивчали бізнес Курченка, це відкидають. Чи є інцидент тиском на депутата, чи просто збігом обставин? Думки учасників подій, депутатів та експертів щодо цього – розділилися.

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До приміщення громадської приймальні позафракційного депутата Дмитра Добродомова в Києві в останній день серпня намагалися потрапити представники СБУ та Генпрокуратури для проведення обшуку. Про це повідомив сам Добродомов у соцмережах. Пізніше на місце прибули кілька інших народних депутатів (сам Добродомов перебуває у Львові), і слідчі відмовилися від свого наміру обшукувати приймальню.

У Генеральній прокуратурі заявляють, що в них відсутні відомості щодо причетності народного депутата Дмитра Добродомова до злочинів, та що обшук у його громадській приймальній на вулиці Козловського, 4 у Києві не проводився.

Водночас у відомстві пояснюють, що на цей день була запланована низка обшуків у рамках так званої «справи Курченка» щодо заволодіння майном і коштами державних компаній НАК «Нафтогаз України», «Укрнафти» і «Укргазвидобування».

За даними ГПУ, до початку обшуку на дверях одного з житлових приміщень у Києві виявили напис про наявність там громадської приймальні народного депутата, проте офіційних відомостей щодо реєстрації громадської приймальні за цією адресою немає.

У прокуратурі зазначають, що слідчі запропонували представникам депутата надати документи щодо користування цим приміщенням.

«Дійсно партійна організація в особі народного депутата, згідно з договором, безоплатно використовує приміщення, іпотекодержателем якого є один із колишніх високопосадовців», – додають в ГПУ.

Сам Дмитро Добродомов у розмові з Радіо Свобода наголосив, що спроба обшукувати його громадську приймальню за його відсутності є або непрофесіоналізмом слідчого (який мав намір порушити депутатську недоторканість), або ж це свідчить про наміри генпрокурора «провчити окремих депутатів».

«Абсолютно офіційно знімаємо офіс у однієї жінки. До цього, мені казали, там була приймальня депутат Юрія Дерев’янка, а до цього – косметологічний кабінет. Я зі своїх джерел дізнався, що Юрій Луценко вирішив повиховувати депутатів, під різними приводами, передовсім опозиційних. Я – не проти слідчих дій, особливо, якщо вони стосуються режимів Януковича або Порошенка. Але ж зв’яжіться з депутатом, а не викликайте ДСНС, щоб виламувати двері, бачачи на них величезну табличку народного депутата!» – обурюється Добродомов.

Генпрокурор Юрій Луценко у соцмережах, відповідаючи на коментарі Добродомова, зауважив, що приміщення, де розташована приймальня депутата, згадується в рішеннях суду у справі Курченка, та що воно, за даними слідства, належить співучасникові схем Курченка.

На це Добродомов наводить копії документів на це приміщення, яке, за словами депутата, він орендує у жительки столиці, ніяк не пов’язаної з Курченком.

Головний редактор «Української правди» Севгіль Мусаєва-Боровик, яка вивчала документи про бізнес Курченка після його втечі, уточнила у розмові з Радіо Свобода, що, за її даними, приміщення приймальні Добродомова з Курченком не пов’язане.

«Я детально вивчала цю тему, і я не бачила, щоб Курченко мав стосунок до офісу на Козловського. Але я не можу знати всього, як ви розумієте», – зауважила Севгіль Мусаєва-Боровик.

Дмитро Добродомов не виключає, що спроба обшуку в його приймальні є проявом тиску українських силовиків на антикорупціонерів та на нього особисто.

Однак інші депутати припускають, що цього разу навряд чи йдеться про атаку на конкретного парламентаря.

Так, депутат від «БПП» Мустафа Найєм закликає дочекатися подробиць слідства у справі, й аж тоді робити якісь висновки.

«Можливо, дійсно ця будівля належала компаніям, пов’язаним із Курченком. Але я не вважаю, що це якось пов’язано з депутатом Добродомовим. На мою думку, треба трохи зачекати, зарано коментувати і робити висновки», – вважає депутат.

Рішеннями судів в Україні на майно бізнесмена та члена «Сім’ї» Віктора Януковича Сергія Курченка накладено арешт, а щодо нього самого винесено рішення про заочне засудження. За даними СБУ, Курченко переховується в Росії.