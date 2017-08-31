ГПУ: обшук у приймальні депутата Добродомова не проводився

У Генеральній прокуратурі заявляють, що обшук у приміщенні приймальні народного депутата Дмитра Добродомова не проводився.

«У зв’язку з тим, що у кримінальному провадженні на теперішній час відсутні відомості щодо причетності згаданого народного депутата до злочинів, обшук у приміщенні партійної організації не проводився», –йдеться уповідомленні прес-служби ГПУ.

У Генпрокуратурі пояснюють, що на сьогодні була запланована низка обшуків у рамках так званої «справи Курченка» щодо заволодіння майном і коштами «Нафтогаз України», «Укрнафти» і«Укргазвидобування».

За даними ГПУ, до початку обшуку на дверях одного з житлових приміщень у Києвівиявили напис про наявність там громадської приймальні народного депутата, проте офіційних відомостей щодо реєстрації громадської приймальні за цією адресою немає.

У прокуратурі зазначають, що слідчі запропонували представникамдепутата надати документи щодо користування цим приміщенням.

«Дійсно партійна організація в особі народного депутата, згідно з договором, безоплатно використовує приміщення, іпотекодержателем якого є один з колишніх високопосадовців», – додають в ГПУ.

Сьогодні позафракційний народний депутат, секретар антикорупційного комітету Верховної Ради Дмитро Добродомов повідомив, що працівники прокуратури «намагалися вдертися» у його депутатську приймальню.

За версією партії «Народний контроль», лідером якої є Добродомов, сьогодні до приймальні спробували увірватися троє людей – вони намагалися «силою проникнути до приміщення, погрожуючи працівникам офісу».

«Слідчий пред’явив ухвалу суду про обшук в рамках провадження, відкритого 31 січня 2013 року. «Народний контроль» офіційно орендує приміщення з 2016 року. Це свідчить про непрофесіоналізм правоохоронців, або те, що прикриваючись старим провадженням, вони хотіли увірватися до офісу партії. Відповідно, законних підстав на обшук правоохоронці не мали», – наголошують у політичній силі.

У «Народному контролі» розцінили цю ситуацію як тиск.