Україна просить Інтерпол оголосити Курченка в міжнародний розшук – ГПУ

Українські правоохоронці просять Інтерпол оголосити українського бізнесмена Сергія Курченка в міжнародний розшук, повідомила речник генерального прокурора України Лариса Сарган у Facebook.

«Курченко вмотивовано підозрюється у створенні злочинної організації, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухиленні від сплати податків та вчиненні інших злочинів. Лише від його злочинних махінацій з нафтопродуктами до державного бюджету не надійшло понад 2 мільярди гривень обов’язкових платежів», – розповіла Сарган.

За її словам, наразі 22 людини мають статус підозрюваних та обвинувачених у так званій справі «схем Курченка», суд підтвердив провину 15 фігурантів.

30 травня прокуратура Одеської області погодила й надіслала Сергієві Курченку повідомлення про підозру у створенні злочинної організації і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, при реалізації 800 тисяч тонн нафтопродуктів.

У листопаді Лариса Сарган повідомила, що суд конфіскував нафтопродукти на понад 800 мільйонів гривень у так званій справі «схем Курченка».

Рішеннями судів в Україні на майно Курченка накладено арешт, а щодо нього самого винесено рішення про заочне засудження. За даними СБУ, Курченко переховується в Росії.