Луценко: ГПУ зобов’язана передати деякі провадження щодо Януковича в НАБУ

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що ГПУ зобов’язана передати деякі кримінальні провадження щодо колишнього президента України Віктора Януковича в Національне антикорупційне бюро (НАБУ).

«Справи, у яких підозрюваними чиновники категорії «А», мають бути передані до НАБУ. Тому більшість резонансних справ, відповідно до закону, мають бути передані до НАБУ. Це справи, у яких фігурує Янукович, Арбузов, Азаров, Курченко, Клименко. Вивчення справи у декілька тисяч томів, навіть декілька сотень томів, триватиме кілька місяців і може зашкодити результатам слідств », – сказав він.

При цьому Луценко зазначив, що справи про розстріли на Майдані продовжуватиме розслідувати прокуратура.

У НАБУ наразі ці законодавчі зміни і їхній вплив на діяльність бюро не коментували.

Від 20 листопада Генеральна прокуратура України втратила право починати досудове розслідування. Відповідні норми прикінцевих положень Кримінального процесуального кодексу України набули чинності.

Водночас у слідчих прокуратури залишається право «дорозслідування» розпочатих ними кримінальних проваджень, з підслідністю Державного бюро розслідувань, але не довше двох років. Одночасно слідчі прокуратури не мають права розслідувати нові кримінальні провадження, тобто ті, відомості щодо яких внесені до ЄРДР після 20 листопада 2017 року.

Віктор Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії, яка не відповідає на запити України про його видачу в рамках міжурядових домовленостей. В Україні він є фігурантом кількох кримінальних проваджень.