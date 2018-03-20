У російському місті Азбест поховали «вагнерівця» під охороною людей у цивільному

На Уралі поховали ще одного ймовірного найманця «ПВК Вагнера», який загинув в сирійській провінції Дейр-ез-Зор в результаті авіаудару США на початку лютого. Тоді загинули, за різними даними, від десяти до трьох сотень «вагнерівців». За однією з версій, колона російських найманців повинна була захопити нафтовий завод, який контролювала сирійська опозиція.

Прощання з ймовірним «вагнерівцем» Ігорем Косотуровим відбувається в обстановці секретності в місцевому поминальному домі. Незважаючи на мороз і заметіль, попрощатися з 45-річним Ігорем Косотуровим приїхали кілька десятків людей: близькі, товариші по службі, «казаки», військові і не тільки. Від тележурналістів церемонію знову охороняли невідомі люди в цивільному.

Кореспондент телеканалу «Настоящее время» (проекту Радіо Свобода у співпраці з «Голосом Америки») розповів, що це були ті ж невідомі люди в цивільному, які заважали зйомкам на похоронах Руслана Гаврилова, Станіслава Матвєєва тижнем раніше. Приїхали вони на тих самих автомобілях.

Житель міста Азбест Ігор Косотуров мав найбільш значний послужний список з усіх уральців, загиблих в Сирії 7 лютого. Два роки тому колишній боєць 12-ї бригади ГРУ Косотуров вступив до лав «казаків». У 2015-2016 роках воював у складі угруповання «ЛНР».

Влітку минулого року, за розповідями родичів, поїхав до тренувального табору «ПВК Вагнера» в Краснодарському краї Росії, пізніше попрямував до Сирії, де і загинув під час обстрілу силами міжнародної коаліції на чолі зі США.

Люди в цивільному не перегороджували дорогу, коли виїжджали з похоронного дому, натомість зустріли журналістів, коли вони під’їжджали до цвинтаря. Знову відмовилися представитися і не пустили на цвинтар, мотивуючи небажанням родичів покійного.

«Я погоджуся з тим, якби рідня вам дала добро (на зйомку похорону). Я ж як, я просто прошу вас, правильно? Я ж нічого не кажу. Я просто прошу вас, що не треба [знімати], не бажано», – сказав чоловік знімальній групі телеканалу «Настоящее время», який відмовився представитися.

Над цвинтарем, як і тиждень тому, прогримів салют із трьох залпів, і люди пішли на поминальний обід. Ігор Косотуров став останнім похованим уральцем, про смерть якого в Сирії поки відомо.

Оригінал – на сайті спецпроекту «Настоящее время»