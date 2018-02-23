Washington Post: «друг Путіна» Пригожин причетний до провальної операції «ПВК Вагнера» в Сирії

У плануванні нападу російських найманців, що воюють на боці режиму президента Сирії Башара Асада на Сирійські демократичні сили – союзників міжнародної коаліції на чолі з США – 7 лютого брав участь російський бізнесмен Євген Пригожин, якого називають другом Володимира Путіна, пише видання Washington Post.

Газета посилається на дані американської розвідки про переговори Пригожина із сирійськими військовими і чиновниками.

Пригожина називають головним організатором і спонсором так званої «Приватної військової компанії Вагнера», у лавах якої в Сирії воюють сотні громадян Росії. Як пише Washington Post, джерела в американській розвідці вважають, що Пригожин «майже точно» контролює найманців «ПВК Вагнера», які діють у Сирії в інтересах президента Башара Асада.

За даними перехоплення переговорів Пригожина з сирійськими представниками, він нібито заявляв, що підготував «хороший сюрприз» для Башара Асада, про який стане відомо в період з 6 по 9 лютого. Як стверджує Washington Post, Пригожин також отримав запевнення, що «робота буде оплачена».

Також у статті стверджується, що Пригожин 24 січня заявляв, що отримав «зелене світло» на «рішучі дії» від якогось російського міністра і чекав згоди сирійської сторони на них. Хто саме був цим міністром – ні газета, ні її джерела в розвідці не повідомили. Однак участь Росії в операції в Сирії курує Міноборони, на чолі якого стоїть Сергій Шойгу.

У розслідуванні також вказано, що Пригожин у січні і на початку лютого неодноразово спілкувався з головою адміністрації російського президента Володимира Путіна Антоном Вайно, але про що вони говорили – невідомо.

9 лютого американський телеканал CBS із посиланням на джерела в Пентагоні повідомив, що 7 лютого в Сирії під авіаудар міжнародної коаліції під командуванням США потрапили російські найманці, які намагалися захопити нафтове родовище в районі селища Хішам.

У результаті нападники були розбиті, загинули, за різними даними, від кількох десятків до кількох сотень людей, зокрема громадян Росії, імовірно, бійців «ПВК Вагнера». Російська влада спершу заперечувала загибель росіян, а згодом визнала, що внаслідок сутичок постраждали десятки російських громадян. МЗС Росії підкреслює, що йдеться не про військовослужбовців.

Представник адміністрації США на умовах анонімності заявив Washington Post, що те, що сталося в Сирії 7 лютого, ставить під загрозу співпрацю Росії і США в цій країні.

Американський спецпрокурор Роберт Мюллер недавно звинуватив Пригожина, якого також називають «кухарем Путіна», у фінансуванні так званої «фабрики тролів», відповідальної за втручання у виборчу кампанію в США в 2016 році.