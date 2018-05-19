СБУ оприлюднила «нові докази участі російських найманців ПВК «Вагнера» у злочинах проти України»

У 2015 році керівник ПВК «Вагнер», колишній офіцер спецназу Головного управління Генштабу Збройних сил Росії Дмитро Уткін наказав евакуювати з-під Дебальцева (на Донбасі) російську бойову техніку, яка була знищена силами АТО, інформують в СБУ.

«Задокументовано, що у самий розпал боїв керівник «вагнерівців», громадянин РФ, колишній офіцер спецназу Головного управління Генштабу ЗС РФ Дмитро Уткін (особистий номер М-0209) надає команду своєму підлеглому – громадянину Росії Сергію Ковальову (особистий номер М-0274) терміново евакуювати знищені силами АТО під Дебальцевим сучасні зразки російської бойової техніки – броньовані розвідувально-дозорні машини КамАЗ-43269 «Дозор». Ця техніка перебуває на озброєнні виключно у Збройних силах РФ... Оперативники СБ України встановили, що термінове вивезення «Дозорів» здійснювалося взводом технічного забезпеченнями ПВК «Вагнера», який очолював громадянин РФ, колишній військовослужбовець 10 ОБрСпП ГУ ГШ ЗС РФ Олексій Бородій, особистий номер М-1009. Під час боїв під Дебальцевим він був поранений та евакуйований на територію РФ», – мовиться у повідомленні.

Відповідні аудіозаписи СБУ оприлюднила 19 травня.

«Співробітники української спецслужби під час під час штурму 21.02.2015 року кадровими підрозділами Збройних сил Російської Федерації та терористами Дебальцева перехопили телефонні розмови представників підрозділу спецслужб РФ під назвою ПВК «Вагнера». Отримана інформація є черговим доказом військової агресії Росії та засвідчує про значні втрати російських військових у ході «гібридної війни» проти України», – повідомили у Службі безпеки.

За даними СБУ, 19 червня 2014 року Бородій був засуджений судовою колегією з кримінальних справ Північно-Кавказького окружного військового суду за частиною 4 статті 159 Кримінального кодексу Росії (шахрайство) до позбавлення волі на термін 4 роки зі штрафом у розмірі 200 000 рублів, але «замість відбування покарання був направлений спецслужбами Росії на Донбас як найманець ПВК «Вагнера».

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Раніше голова СБУ Василь Грицак заявив, що члени приватної військової компанії «Вагнера» (Дмитра Уткіна) причетні до знищення українського літака Іл-76 на Донбасі, штурмів Луганського аеропорту та Дебальцева.

«Уткін («Вагнер») обов’язково розділить лаву підсудних міжнародного трибуналу разом із своїми кураторами, якщо раніше не буде знищений самими спецслужбами РФ. Таку інформація СБУ має, адже Уткін залишив надто багато слідів російських злочинів на Донбасі», – наголосив 7 жовтня 2017 року голова СБУ Василь Грицак.

Раніше в СБУ оприлюднювали аудіозаписи телефонних розмов керівника ПВК «Вагнера» Дмитра Уткіна і «міністра внутрішніх справ» угруповання «ЛНР» Ігоря Корнета, а також розмови «Вагнера» з генералом Збройних сил Росії Євгеном Нікіфоровим (позивний «Тамбов»).

Українська сторона звернулася до голови СММ ОБСЄ Ертугрула Апакана з проханням перевірити інформацію про участь бойовиків ПВК «Вагнера» на Донбасі.

Приватна військова компанія «Вагнера» названа так за позивним її засновника Дмитра Уткіна, діє в Росії неофіційно, але за фактичної підтримки влади. Москва не визнає її існування, але її найманці, і сам «Вагнер», отримують державні нагороди. Найманці компанії активно діяли на Донбасі в перші роки гібридної агресії Росії, а останнім часом беруть участь у війні в Сирії і, за повідомленнями, готуються до участі в діях у кількох країнах Африки, де Росія теж має свої інтереси. Так звана група «Карпати» у складі цієї компанії, складена переважно з громадян України проросійського спрямування, зокрема, стала широко відомою після боїв у Сирії. Тоді повітряний удар США, за повідомленнями, знищив кількадесят чи й кількасот найманців компанії після того, як російські військові на запит американців не визнали їхньої присутності в місці удару.

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Російська приватна військова компанія «Вагнера» і її керівник Дмитро Уткін перебувають у санкційних списках США.