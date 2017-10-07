Встановлено причетність «групи Вагнера» до збиття Іл-76, штурмів луганського аеропорту та Дебальцева – Грицак

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявляє, що має докази участі у конфліктах на Донбасі та в Сирії російської приватної військової компанії «Вагнера». Про це він сказав на брифінгу у Києві.

За словами Грицака, СБУ встановила особи більш ніж 1,5 тисяч членів цього військового утворення, але загалом там, за попередніми підрахунками, брали участь до 5 тисяч осіб.

«Чим займалася «група Вагнера» із самого початку її перебування на території нашої держави? Ключові з них – це збиття Іл-76 з нашими десантниками на борту. Ви знаєте, тоді загинуло 49 військовослужбовців ЗСУ. Штурм аеропорту «Луганськ» – у їхньому активі, участь у штурмах Дебальцева та інших мирних населених пунктів», – заявив він.

Напередодні екстремістське угруповання «Ісламська держава» через пов’язане з ним інтернет-агентство «Амак» оприлюднило відеозапис, на якому, як стверджується, були взяті в полон російські громадяни. Один із них назвався Романом Заболотнім і назвав ім’я іншого – Григорій Цуркану. Відтак у Росії обох упізнали їхні знайомі чи родичі.

Як повідомив Роман Цуркану телефоном Радіо Свобода, його брат, імовірно, воював у Сирії у складі російської приватної військової компанії, так званої « групи Вагнера». За його словами, Григорій Цуркану вирушив до Сирії ще у травні і приховував це своє вже не перше «відрядження» туди.

Роман також розповів у тій розмові, що Григорій 2014 року двічі брав участь у боях проти українських військ на Донбасі. За тодішніми словами Григорія Цуркану, які навів його брат Роман, під час тих боїв «там тисячі наших (російських чи проросійських – ред.) хлопців загинули».

Стосовно іншого полоненого в Сирії росіянина Романа Заболотнього припускають, що він теж міг опинитися там через компанію «Вагнера». За даними з соцмереж, він свого часу брав участь у незаконному ввезенні на окуповану частину українського Донбасу так званої «гуманітарної допомоги» з Росії, але прямих даних про його ймовірну участь у боях на Донбасі немає.

У Міністерстві оборони Росії офіційно заперечили, що в Сирії потрапили в полон російські військові. Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль «ретельно перевірить» цю інформацію.

Російська приватна військова компанія «Вагнера» і її керівник Дмитро Уткін перебувають у санкційних списках США.