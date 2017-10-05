Росія: ФСБ вимагала від родини полоненого в Сирії росіянина «не піднімати шуму»

Працівники Федеральної служби безпеки Росії вимагали від батьків полоненого екстремістами в Сирії росіянина Григорія Цуркану «не піднімати шуму», повідомили Радіо Свобода 4 жовтня самі батьки.

Цього дня знімальна група Радіо Свобода приїхала до дому родини Цуркану в Підмосков’ї. Але брат полоненого Роман, який іще вранці казав, що готовий особисто зустрітися з журналістами, по обіді перестав відповідати на телефонні дзвінки.

Батьки ж Цуркану розповіли, що до них «зателефонували невідомі», запевнили, що їхнього сина звільнять, і сказали «не піднімати шуму». Пізніше вони визнали, що той дзвінок був із ФСБ.

Напередодні екстремістське угруповання «Ісламська держава» через пов’язане з ним інтернет-агентство «Амак» оприлюднило відеозапис, на якому, як стверджується, взяті в полон російські громадяни. Один із них назвався Романом Заболотнім і назвав ім’я іншого – Григорій Цуркану. Відтак у Росії обох упізнали їхні знайомі чи родичі.

Як повідомив Роман Цуркану телефоном Радіо Свобода ще до приїзду знімальної групи в Підмосков’я, його брат, імовірно, воював у Сирії у складі російської приватної військової компанії, так званої «Вагнера». За його словами, Григорій Цуркану вирушив до Сирії ще у травні і приховував це своє вже не перше «відрядження» туди.

Роман також розповів у тій розмові, що Григорій 2014 року двічі брав участь у боях проти українських військ на Донбасі. За тодішніми словами Григорія Цуркану, які навів його брат Роман, під час тих боїв «там тисячі наших (російських чи проросійських – ред.) хлопців загинули».

Стосовно іншого полоненого в Сирії росіянина Романа Заболотнього припускають, що він теж міг опинитися там через компанію «Вагнера». За даними з соцмереж, він свого часу брав участь у незаконному ввезенні на окуповану частину українського Донбасу так званої «гуманітарної допомоги» з Росії, але прямих даних про його ймовірну участь у боях на Донбасі немає.

У Міністерстві оборони Росії офіційно заперечили, що в Сирії потрапили в полон російські військові. Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль «ретельно перевірить» цю інформацію.

Дотепер Міноборони Росії ніколи не включало у свою статистику втрат у Сирії членів компанії «Вагнера», які формально є приватними особами, а не російськими військовослужбовцями.