«Йому регулярно видавали медалі за бойові дії на Донбасі» – брат полоненого у Сирії росіянина Цуркану

Радіо Свобода поспілкувалося з Романом Цуркану, братом Григорія Цуркану – росіянина, який потрапив у полон в Сирії. Відео, на якому Григорій Цуркану і ще один росіянин, Роман Заболотний, показані в полоні у бойовиків «Ісламської держави», було опубліковане близьким до цього угрупованя агентством «Амак» 3 жовтня. Роман Цуркану підтвердив, що його брат воював на Близькому Сході в складі так званої «Приватної військової компанії «Вагнера», і розповів подробиці про «сирійське відрядження» свого брата та про його участь у війні на сході України.

– На забій посилають, заманюють грошима, а потім відмовляються від них, тому що контрактники так воювати не можуть. Вони фахівці.

– Тобто Ваш брат не був військовослужбовцем?

Вони найманці. Держава утримує приватну армію, ПВК «Вагнер»

– Ні, вони найманці. Держава утримує приватну армію, ПВК «Вагнер». Це вони.

– А коли ваш брат записався у ПВК «Вагнера»?

– Він уже там у 12-му році воював.

– Це був «Слов’янський корпус»?

– Так, це, мабуть, Вагнер якраз зароджувався.

– А коли він цього разу поїхав до Сирії?

– Він не говорив, я потім дізнався, через півтора місяці, в середині липня, що він поїхав у травні. Які були поставлені завдання, які вони там вирішували, я не знаю. З охорони чи з витіснення противника. Можливо, вони попереду йшли, як більш досвідчені, а потім основні [війська] йшли. Можу тільки здогадуватися.

– Ви говорите, що це було не перше його «відрядження» до Сирії...

– Ні, не перше.

– Він говорив, чому він поїхав туди?

– Я так розумію, що не знайшов себе і ніде було заробити на свою сім’ю – у нього двоє дітей. Мабуть, через це.

– Коли Ваш брат повертався з Сирії, він розповідав щось про те, в яких умовах вони там воюють? Із військовослужбовцями все зрозуміло: контракт, в разі загибелі – офіційні похорони, компенсації рідним, нагороди і так далі. А що з «вагнерівцями»?

– Там якщо і є контракт, то його ніхто не бачить, де він зберігається, ніхто не знає. Вони підписують там [документ] про нерозголошення. Єдине, знаю, що там вони описують все заздалегідь: що медалі і гроші повернуть родичам [в разі смерті], і все.

– Тобто їх попереджали, що в разі смерті ніхто їхню загибель визнавати не буде, «ми тебе не знаємо, ти ніхто і звати тебе ніяк»?

– Вигадувати не буду, як вони там з ними розмовляють, я не знаю. Я зв’язувався з цими людьми по телефону, вони сказали: «Нікому не розголошувати».

– Скільки ваш брат там заробляв?

– Не буду вигадувати, не знаю.

– Кажуть, що ПВК «Вагнера» тренується на базі ГРУ, що фактично це і є такі елітні війська.

– Так, але тільки всі вони цивільні вже давно.

– Ви або батьки Григорія будете якось намагатися контактувати з Міністерством оборони з приводу вашого брата?

Йому регулярно видавали медалі за бойові дії на Донбасі

– Ви знаєте, медалі-то йому давали. Я знаю, що він кудись їздив, йому регулярно видавали медалі за бойові дії на Донбасі. У нас все чомусь напівзаходи якісь. Офіційно нічого не говорять, кудись запрошують. Дають ордени, бойові медалі, і водночас тебе кидають, ледь що не так.

– Тобто на Донбасі він теж був?

– Так. Два рази.

– А коли це було?

– 2014-й.

– Обидва рази у 2014 році?

Брат мені говорив, на Донбасі тисячі наших хлопців загинуло

– Так, на самому початку. Брат мені говорив, там (на Донбасі – ред.) тисячі наших хлопців загинуло.

– Він туди теж їздив від ПВК «Вагнера»?

Їм пропонували в групу якогось спеца ГРУ як командира. Потім самі «ЛНРівці» запрошували. Там ФСБ грошима займається, відмиванням, кришує там бандитів

– Я не знаю, які там у нього виходи були. Їм пропонували в групу якогось спеца ГРУ як командира. Потім він заходив безпосередньо, самі «ЛНРівці» запрошували, «керівництво» «ЛНР» («ЛНР» – угруповання, що визнане в Україні терористичним – ред.). А потім їх звідти видворили. Я навіть не знаю, як сказати... це все брудно. Там ФСБ грошима займається, відмиванням, кришує там бандитів. Це просто бруд повний.

– Ви були розчаровані його розповідями про Донбас?

Це все влада. Там навіть не те що політика, там влада грошей

– Ви розумієте, туди ж всі на патріотичному дусі їхали. Спочатку закликають до патріотичного духу якогось, а потім кудись все скочується в небуття. Насправді, я так розумію, це все влада. Там навіть не те що політика, там влада грошей.

Знімальна група і кореспондент Радіо Свобода у середу вдень приїхали до будинку сім’ї Цуркану, який розташований неподалік підмосковного міста Домодєдово. Роман Цуркану ще вранці був готовий зустрітися з журналістами особисто, однак після обіду припинив відповідати на телефонні дзвінки. Батьки Романа та Григорія, звичайні пенсіонери, розповіли, що їм «зателефонували невідомі», запевнили, що сина звільнять і сказали «не здіймати шуму». Пізніше вони зізналися, що дзвінок був «із ФСБ»: «Ми почекаємо, якщо не будуть звільняти – зателефонуємо вам, журналістам».

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив у середу агентству ТАСС, що «Москва продовжить перевірку даних про нібито полонених бойовиками «Ісламської держави» росіян».

«Відповідні російські служби, звичайно ж, будуть використовувати всі можливості для встановлення їхнього громадянства. Безумовно, в Москві стурбовані долею цих громадян. Інформація про те, що ці люди є громадянами нашої країни, буде перевірятися за всіма можливими джерелами», – сказав прес-секретар президента Володимира Путіна.

Матеріал повністю – на сайті Російської редакції Радіо Свобода