Путін втрачає в Сирії вже й генералів

Міністерство оборони Росії і Держдепартамент США в понеділок увечері обмінялися заявами, які опосередковано можуть бути пов'язані із загибеллю в Сирії російського генерал-лейтенанта Валерія Асапова. Армія Башара Асада за підтримки Росії з одного боку і підтримувана США коаліція арабських та курдських сил з іншого продовжують з різних сторін наступ на позиції «Ісламської держави» поблизу сирійського міста Дейр-ез-Зор. Російське військове відомство натякнуло на можливі домовленості між «Ісламською державою» і американськими військовими, у Вашингтоні відкидають будь-які звинувачення такого роду.

Міністерство оборони Росії опублікувало в понеділок увечері пост у Facebook, в якому йдеться, що підрозділи американського спецназу в районі Дейр-ез-Зора «забезпечують безперешкодний рух через бойові порядки «Ісламської держави» підконтрольних США загонів «сирійських демократичних сил». Самі американські військові, за даними російського відомства, «відчувають себе в районах, утримуваних терористами, в цілковитій безпеці». Держдепартамент США відкинув звинувачення у співпраці з «Ісламською державою». В інтерв'ю «РИА Новости» неназваний співробітник Держдепартаменту сказав: «Заяви, що США підтримують «Ісламську державу» або сприяли загибелі російського командира, не ґрунтуються на фактах. США і коаліція мають одну мету – розгром «Ісламської держави».

Факт загибелі в результаті мінометного обстрілу генерала Валерія Асапова, старшого групи російських військових радників у Сирії, Міністерство оборони Росії підтвердило в понеділок вранці. Асапов став найбільш високопоставленим російським військовослужбовцем, що загинув у Сирії. До того, як Росія почала брати участь в сирійському конфлікті, він, за непідтвердженими даними, командував 1-м армійським корпусом «армії» «ДНР».

У повідомленні російського Міністерства оборони мовиться, що Валерій Асапов отримав смертельне поранення на командному пункті під час боїв за остаточне звільнення міста Дейр-ез-Зор і його околиць від загонів угрупування «Ісламська держава», які зараз, з одного боку, ведуть сирійська урядова армія і російські війська та, з іншого боку, коаліція арабських і курдських повстанських формувань, підтримувана США. «Генерала буквально розірвало, від людини нічого не залишилося», – описує те, що трапилося, джерело «Комерсанта».

Дата смерті Асапова офіційно не називається, за неофіційними даними джерел видання, радіостанції «Говорит Москва» та інстаграм-акаунту ДІБДР Росії, це сталося в суботу, 23 вересня. Незалежні експерти з групи розслідувачів Conflict Intelligence Team припускають, що Асапов був убитий разом з двома іншими російськими військовими на тиждень раніше – 16 вересня, – потрапивши в засідку.



Валерій Григорович Асапов закінчив Рязанське вище військове командне училище Повітряно-десантних військ, почав військову кар'єру в 76-й гвардійській десантно-штурмовій дивізії у Пскові, був поранений в ногу під час першої чеченської війни, під час штурму Грозного в 1995 році. Служив у миротворчих силах в Абхазії, брав участь у другій чеченській, командував 18-ю кулеметно-артилерійською дивізією на Курильському острові Ітуруп. Після закінчення академії Генштабу і отримання генерал-майорського звання очолював 37-му окрему гвардійську мотострілецьку бригаду і 68-й армійський корпус.

У березні 2016 року прес-служба української військової розвідки повідомила про те, що генерал-майор Асапов під прізвищем «Примаков» прибув до Донецька і командує 1-м армійським корпусом «збройних сил» угруповання «ДНР». Перші згадки Асапова в контексті російсько-українського конфлікту стосуються початку 2016-го – за інформацією української групи «Інформаційний спротив», він, зокрема, був причетним до перекидання військ і техніки через російсько-український кордон на маріупольському напрямку. У липні 2016-го секретар РНБО України Олександр Турчинов заявив, що Асапов був підвищений у званні до генерал-лейтенанта. Станом на жовтень 2016 року Валерій Асапов служив в Східному військовому окрузі командувачем 5-ю армією. У Сирії він пробув трохи менше ніж рік.

Про смерть генерала Асапова і про останні важливі події в сирійському конфлікті в інтерв'ю Радіо Свобода розповідає експерт Conflict Intelligence Team Руслан Левієв:

– Першими повідомили про загибель Асапова його товариші по службі, люди, які служили під його командуванням. Потім з'явилася інформація в Instagram московського ДІБДР, потім про це повідомило радіо «Говорит Москва» та інші ЗМІ. Деякі ЗМІ називають датою його загибелі 23 вересня, однак Міноборони і товариші по службі Асапова про це нічого не пишуть. При цьому, як ми пам'ятаємо, днями була інформація про загибель в Сирії російського контрактника, сержанта Володимира Тарасюка. Він загинув 16 вересня. Його сестра говорила, що разом з ним в засідку потрапили «полковник і генерал», яких теж убили. Хто були ці «полковник і генерал», ще не встановлено. Але можливо, що тим самим генералом і був Валерій Асапов. Тоді виходить, що він загинув не 23-го, а 16 вересня.

Непрямі свідчення говорять про те, що він пов'язаний з «ДНР»

Асапов дійсно був високопоставленим військовим. Він дослужився до генерал-лейтенанта. Командував 5-ю армією в Росії. Непрямі свідчення говорять про те, що він пов'язаний з «ДНР». Інформацію про те, що він командував 1-м «армійським корпусом» «ДНР», підтвердили колишній «заступник міністра оборони» «ДНР» Федір Березін, про це в загальних формулюваннях написав колишній командир батальйону сепаратистів «Схід» Олександр Ходаковський, це підтверджує українська сторона. Нам поки не вдалося повністю підтвердити, що Валерій Асапов – це той самий Валерій «Примаков», який командував 1-м «армійським корпусом» «ДНР». Валерій «Примаков» хоча і згадувався в публікаціях інформаційних видань сепаратистських утворень, але на фотографії і відео він ніколи не потрапляв.

– Ми знаємо, де загинув Валерій Асапов і як це сталося?

– У публікації управління ДІБДР, неофіційного їхнього акаунту, кажуть, що нібито він загинув на командному пункті неподалік міста Дейр-ез-Зор. В принципі, це узгоджується з ситуацією на фронті. Але, звичайно, виникає питання – яким чином настільки високопоставлений військовий опинився настільки близько від лінії фронту, що його вбило під час мінометного обстрілу. Якби він їхав десь глибоко в тилу на машині і потрапив на фугас – це одне. Але він потрапив під обстріл, перебуваючи в командному пункті. Інших даних про те, що він міг загинути в іншому районі Сирії, ми не знаходили. Поки є тільки інформація про те, що він загинув поблизу Дейр-ез-Зора.

– Що зараз загалом відбувається поблизу міста Дейр-ез-Зор, звідки все частіше останнім часом надходять повідомлення про загибель російських військових?

Там точаться бої з «Ісламською державою». Там багато загиблих найманців «ПВК Вагнера», оскільки бойовики «Ісламської держави» найчастіше застосовують смертників

– Найважливіший момент – там точаться бої з «Ісламською державою». Це зазвичай важкі бої, які характеризуються великими бойовими втратами. Там багато загиблих найманців «ПВК Вагнера», оскільки бойовики «Ісламської держави» найчастіше застосовують смертників. Вони використовують безпілотники, які скидають на військових різні мінометні снаряди. Крім цього, в Дейр-ез-Зорі точиться, скажімо так, негласна битва між двома сторонами конфлікту: Заходу з курдами і сирійськими повстанцями з одного боку та Росією разом з Асадом з іншого. Йде боротьба за те, хто і яку частину міста Дейр-ез-Зор контролюватиме. Тому ми зараз бачимо публікації від Міноборони Росії, що нібито американський спецназ «перебуває поблизу Дейр-ез-Зора» і нібито «не зустрічає жодного опору «Ісламської держави». Хоча ми знаємо, що на карті, яку опублікувало Міноборони Росії, позиції спецназівців США насправді розташовані глибоко в тилу території, яку давно контролюють курди. Публікації Міноборони кажуть, що це нібито позиції «Ісламської держави». Це не відповідає дійсності. Точиться боротьба за те, хто буде надалі контролювати Дейр-ез-Зор, і ця боротьба теж характеризується важкими боями. Можливо, з цим пов'язано те, що кожна сторона прагне якомога швидше зайняти якомога більші території цього міста. Можливо, з цим і пов'язана присутність таких високопоставлених військових, як генерал Асапов, поблизу лінії фронту.

– Ще одна тема, про яку зараз багато говорять в західних ЗМІ в зв'язку з війною в Сирії, це відновлення ударів авіації по провінції Ідліб, контрольованій переважно сирійськими повстанцями. Якими даними з відкритих джерел підтверджується інформація про ці бомбардування? Чи зрозуміло, хто їх здійснює?

– По-перше, ми бачимо з відкритих джерел, що «Тахрір аш-Шам», організація, яка вважається терористичною і яка переважно контролює провінцію Ідліб, почала активний наступ на позиції військ Асада на кордоні провінції, неподалік міста Хама. Очевидно, саме з цим пов'язані і бомбардування. Можливо, на позиціях армії Асада перебувають і російські військові радники, як це часто буває. За інформацією про деякі бомбардування, яку ми бачимо, зокрема, у відкритих джерелах, – це відеозаписи очевидців, місцевих активістів, які записують на відео, як літаки скидають бомби на житлові масиви, – деякі авіаудари завдаються досить далеко від лінії фронту, на відстані близько 30 кілометрів від неї.

Це улюблена тактика армії Асада, оскільки він часто завдавав ударів по населених пунктах, які знаходяться в тилу, але водночас не так далеко від лінії фронту. Робиться це зазвичай для того, щоб примусити бійців противника піти назад у тил, щоб рятувати свої родини, допомагати їм, змусити їх до того, щоб вони не вели наступальні дії, оскільки в іншому випадку буде завдано удар по їхніх сім'ях. При цьому на відеозаписах авіаударів ми бачимо, зокрема, російські літаки – Су-30, Су-25, тобто це літаки, які експлуатує тільки російська армія.

– Ці міста перебувають у так званій «зоні деескалації»?

– Так, дійсно, вони знаходяться в зоні деескалації, але при цьому про будь-які інциденти в цих містах Міноборони Росії не повідомляє. Нібито ніяких боїв там не відбувалося. Незрозуміло тоді, чому російські військові завдають бомбові удари по цих містах.

– Туреччина минулого тижня вкотре заявила про можливість введення своїх військ до Сирії – якраз в ті самі «зони деескалації». Який вплив на картину бойових дій в Сирії може спричинити поява там турецьких військ?

– Дуже великий вплив, оскільки «Тахрір аш-Шам» дуже давно, вже кілька місяців готується до того, що Туреччина, мабуть, введе свої війська в провінцію Ідліб. І їм доведеться битися ще й з турецькими силами. Відповідно, виникає велике питання, хто буде контролювати Ідліб – чи це турецькі сили, чи повстанці, зокрема «Тахрір аш-Шам», чи режим Асада разом з Росією. Це буде досить важка битва.

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