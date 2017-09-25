У Москві звинувачують США у загибелі російського генерала у Сирії

У МЗС Росії звинувачують Вашингтон у загиблі російського генерала у Сирії.

«Загибель російського командира – це та ціна, плата кров’ю за лукавство американської політики у Сирії», – заявив 25 вересня заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

У США наразі цих звинувачень не коментували.

24 вересня у Міноборони Росії повідомили, що під час операції зі звільнення сирійського міста Дейр-ез-Зор від угруповання «Ісламська держава» загинув старший групи російських військових радників генерал-лейтенант Валерій Асапов. Коли саме він загинув невідомо.

Москва і Вашингтон у сирійські війні підтримують різні сили, які борються проти угруповання «Ісламська держава».

Росія почала військову кампанію в Сирії в 2015 році. Російська авіація підтримує армію режиму президента Башара аль-Асада і завдає ударів по збройній опозиції. США і низка західних країн звинувачують аль-Асада у воєнних злочинах і закликають Москву відмовитися від його підтримки.

За даними агенції Reuters, тільки з початку 2017 року Сирії загинули не менше ніж 40 російських військовослужбовців і бійців приватних військових компаній. Міноборони Росії офіційно підтвердило загибель лише близько 10 військових і заперечує участь найманців в операції.