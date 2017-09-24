В Сирії загинув російський генерал — Москва

Під час операції звільнення сирійського міста Дейр-ез-Зор віж екстремістського угруповання «Ісламська держава» в результаті обстрілу загинув старший групи російських військових радників генерал-лейтенант Валерій Асапов. Про це 24 вересня повідомили в Міноборони Росії, пише російське державне інформагентство «ТАСС».

У міністерстві зазначили: «Генерал-лейтенант Валерій Асапов перебував на командному посту сирійських військ, допомагаючи сирійським командирам в управлінні операцією звільнення міста Дейр-ез-Зор. В результаті раптового мінометного обстрілу бойовиків «Ісламської держави» генерал-лейтенант Валерій Асапов зазнав смертельного поранення від розриву міни».

У Міноборони Росії додали, що загиблого представлено до високої державної нагороди посмертно.

Коли саме загинув у Сирії російський генерал, не уточнено.

Росія почала військову кампанію в Сирії в 2015 році. Російська авіація підтримує армію режиму президента Башара Асада і завдає ударів по збройній опозиції. США і низка західних країн звинувачують Асада у воєнних злочинах і закликають Москву відмовитися від його підтримки.

За даними агенції Reuters, тільки з початку 2017 року Сирії загинули не менше ніж 40 російських військовослужбовців і бійців приватних військових компаній. Міноборони Росії офіційно підтвердило загибель лише близько 10 військових і заперечує участь найманців в операції.