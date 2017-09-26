Союзники США звинуватили Росію в загибелі своїх бійців у Сирії

Росія та союзники США в Сирії обмінялися 25 вересня звинуваченнями через інциденти під час бойових дій, які призвели до загибелі чи поранення кількох військових.

Представник підтримуваного США ополчення «Сирійські демократичні сили» заявив, що російські літаки атакували їхніх бійців на газових родовищах неподалік міста Дейр-ез-Зор, внаслідок чого загинув один і зазнали поранень двоє людей. Росія спростувала це звинувачення.

Раніше того ж дня заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Сполучені Штати відповідальні в загибелі російського генерала кілька днів тому на території Сирії. Пентагон не відреагував негайно на це звинувачення.

24 вересня у Міноборони Росії повідомили, що під час операції зі звільнення сирійського міста Дейр-ез-Зор від угруповання «Ісламська держава» загинув старший групи російських військових радників генерал-лейтенант Валерій Асапов.

Москва і Вашингтон у сирійські війні підтримують різні сили, які борються проти угруповання «Ісламська держава».

Минулого тижня американські та російські генерали вперше зустрілися з метою уникнути випадкових сутичок між військовими двох країн, які протистоять угрупованню «Ісламська держава» в Сирії, повідомив Пентагон 21 вересня.

Ця інформація оприлюднена після того, як Росія попередила США, що негайно відреагує, якщо сирійські урядові сили потраплять під вогонь з позицій, які перебувають під контролем підтримуваного США та очолюваного курдами ополчення на сході Сирії.

Росія почала військову кампанію в Сирії в 2015 році. Російська авіація підтримує армію режиму президента Башара аль-Асада і завдає ударів по збройній опозиції. США і низка західних країн звинувачують аль-Асада у воєнних злочинах і закликають Москву відмовитися від його підтримки.

За даними агенції Reuters, тільки з початку 2017 року Сирії загинули не менше ніж 40 російських військовослужбовців і бійців приватних військових компаній. Міноборони Росії офіційно підтвердило загибель лише близько 10 військових і заперечує участь найманців в операції.