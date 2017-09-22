Пентагон: військові США та Росії зустрілися для уникнення випадкових сутичок у Сирії

Американські та російські генерали цього тижня вперше зустрілися з метою уникнути випадкових сутичок між військовими двох країн, які протистоять угрупованню «Ісламська держава» в Сирії, повідомив Пентагон 21 вересня.

Ця інформація оприлюднена після того, як Росія попередила США, що негайно відреагує, якщо сирійські урядові сили потраплять під вогонь з позицій, які перебувають під контролем підтримуваного США та очолюваного курдами ополчення на сході Сирії.

«Вони мали обговорення, поклавши мапи та графіки», – заявив у Багдаді речник коаліції під проводом США полковник Раян Діллон. За його словами, російські та американські сухопутні сили в Сирії в останній місяць здійснювали координацію по телефону, щоб уникнути пострілів один в одного.

Міністр оборони США Джим Маттіс пізніше заявив журналістам, що не стурбований можливістю випадкових сутичок у Сирії. «Ми продовжуємо співпрацювати з росіянами, і ми вирішимо це», – сказав він.

Повідомлення про зустріч американських та російських представників надійшло через тиждень після того, коли військові США та Росії обмінялися звинуваченнями, що їхні сили чи союзники були під загрозою або вражені силами іншої сторони. Це викликало занепокоєння з приводу ймовірності випадкових сутичок.