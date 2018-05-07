СБУ: встановлені особи росіян, що готували найманців групи «Вагнера», зокрема з України

Служба безпеки України повідомила, що встановила особи 26 російських офіцерів, які готували найманців російської приватної військової компанії «Вагнера», зокрема з лав українців-бойовиків на Донбасі.

Як повідомив на брифінгу голова СБУ Василь Грицак, задокументовані службою російські військові, з 2014 року «відряджені» як інструктори з бойової підготовки до ПВК «Вагнер», забезпечували навчання «приватної армії Путіна», як неформально називають компанію «Вагнера», з тактичної, вогневої, інженерної і артилерійської підготовки, вишкіл екіпажів танків, БМП, БТР та ПВО.

«Ми встановили особу підполковника Збройних сил Росії Олега Дем’яненка, який безпосередньо відповідає за підготовку так званої ротно-тактичної групи «Карпати», що складалася переважно із громадян України – учасників бандформувань на Донбасі», ‒ сказав голова СБУ, маючи на увазі бойовиків угруповань «ДНР»і «ЛНР», що підтримуються Росією і визнані в Україні терористичними.

За його словами, ця група була сформована для проведення розвідувально-терористичної діяльності на території України. Служба встановила всіх учасників РТГр «Карпати» у складі 56 осіб та найближчим часом оприлюднить їхні персональні дані, заявив Грицак.

«Служба безпеки України має оперативну інформацію, що на парад у Москві 9 травня запрошено керівництво спецпідрозділу російських спецслужб під назвою ПВК «Вагнер» та згадані інструктори відділу бойової підготовки», ‒ мовиться в повідомленні прес-служби СБУ. «Переконаний, що це спрямовано на підняття морального духу найманців після численних втрат, які вони зазнали у Сирії на початку цього року», ‒ заявив із цього приводу Василь Грицак.

«На завершення голова служби подякував волонтерам з «Інформнапалму», «Інформаційного спротиву» та групи «ИХТАМНЕТ м-0209» за допомогу СБУ у «витягуванні на світло російських їхтамнетовських бісів» та документування їхньої злочинної діяльності на території України», ‒ мовиться в повідомленні.

Приватна військова компанія «Вагнера», названа так за позивним її засновника Дмитра Уткіна, діє в Росії неофіційно, але за фактичної підтримки влади. Москва не визнає її існування, але її найманці, і сам «Вагнер», отримують державні нагороди. Найманці компанії активно діяли на Донбасі в перші роки гібридної агресії Росії, а останнім часом беруть участь у війні в Сирії і, за повідомленнями, готуються до участі в діях у кількох країнах Африки, де Росія теж має свої інтереси. Так звана група «Карпати» у складі цієї компанії, складена переважно з громадян України проросійського спрямування, зокрема, стала широко відомою після боїв у Сирії. Тоді повітряний удар США, за повідомленнями, знищив кількадесят чи й кількасот найманців компанії після того, як російські військові на запит американців не визнали їхньої присутності в місці удару.