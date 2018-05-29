Як і в Україні, бойовики «Вагнера» в Сирії пов’язані з Міноборони Росії – Карпентер

Дані про загибель росіян в Сирії приблизно 23 травня ще раз підкреслюють, наскільки скоординованими є дії бойовиків та Міністерства оборони Росії, вказує колишній високопосадовець Пентагону і дослідник Центру Байдена Майкл Карпентер.

Карпентер додав, що в Україні бойовики «Вагнера» підкорялись ГРУ Росії.

«Ще шестеро росіян загинули в Сирії 23 травня. Очевидно, четверо перебували на регулярній військовій службі, а двоє були бойовиками «Вагнера». Це показує, наскільки взаємопов’язаними є бойовики з операціями Міністерства оборони, як ми бачили і в Україні, коли бойовики «Вагнера» підкорялись в ГРУ», – наголосив Майкл Карпентер у Twitter, коментуючи новину російської «Нової газети».

Міністерство оборони Росії заявило 27 травня, що чотири російські військові радники були вбиті під час боїв у провінції Дейр-ез-Зор на сході Сирії.

Як мовиться у заяві Міноборони Росії від 27 травня, кілька мобільних антиурядових груп напали на артилерію сирійського уряду вночі, внаслідок чого двоє російських військових, що керували вогнем сирійської артилерії, загинули одразу, ще двоє померли пізніше від ран (всього було поранено п'ятьох бійців).

За офіційними даними, Росія втратила 90 військових в сирійській громадянській війні.

Росія бере участь у бойових діях у Сирії із вересня 2015-го, зайнявши сторону уряду Башара Асада під час війни в Сирії, у якій загинули сотні тисяч людей. Це допомогло Дамаску відвоювати в повстанців значні території.

При цьому повстанські угруповання продовжують контролювати велику частину північно-західної та південно-західної Сирії, а очолюваний курдами альянс, який підтримують Сполучені Штати, займає більшу частину північного сходу.