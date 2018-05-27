У Сирії вбито чотирьох російських військових – Міноборони РФ

Міністерство оборони Росії заявляє, що чотири російських солдати були вбиті під час боїв у провінції Дейр-ез-Зор на сході Сирії.

Як мовиться у заяві від 27 травня, кілька мобільних антиурядових груп напали на артилерію сирійського уряду вночі, внаслідок чого двоє російських військових загинули одразу, ще двоє померли пізніше від ран (всього було поранено п'ятьох бійців).

Росія проводить бомбардування у Сирії із вересня 2015-го, зайнявши сторону уряду Башара Асада під час війни в Сирії, у якій загинули сотні тисяч людей. Це допомогло Дамаску відвоювати в повстанців значні території.

При цьому повстанські угруповання продовжують контролювати велику частину північно-західної та південно-західної Сирії, а очолюваний курдами альянс, який підтримують Сполучені Штати, займає більшу частину північного сходу.