Сирія: повстанці погодилися на запропоновану Росією угоду про вихід із провінції Хомс

У Сирії антиурядові повстанці заявили про згоду на пропозицію Росії залишити територію, яку вони контролювали поблизу третього за величиною міста країни Хомса. Про цю угоду оголосили 2 травня, на наступний день після того, як повстанці припинили опір у цьому районі.

Початок евакуації повстанців та членів їхніх родин, які відмовляються залишатися під владою президента Сирії Башара Асада, запланований на 5 травня. Очікується, що ці люди зможуть переїхати до останньої контрольованої антиурядовими силами території в провінції Ідліб, розташованої на півночі Сирії поблизу турецького кордону.

Угода є останньою в списку капітуляцій повстанців у семирічній громадянській війні в Сирії. Раніше цього року режим Асада повернув контроль над околицями Дамаска та двома районами в межах столиці, дотепер утримуваними бойовиками екстремістського угруповання «Ісламська держава».

З контрольованих урядом Сирії територій на північ країни вже виїхали десятки тисяч людей.