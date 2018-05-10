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10 Травень 2018, Київ 21:26
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Ізраїль завдав удару по півдню Сирії у відповідь на обстріл із боку іранських військових (відео)

Ізраїль завдав удару по півдню Сирії у відповідь на обстріл із боку іранських військових (відео)
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Ізраїльська авіація в ніч на четвер випустила десятки ракет по позиціях іранських військових на півдні Сирії. Як повідомило сирійське державне телебачення, в результаті операції були знищені радіолокаційна станція, склад боєприпасів і низка об’єктів ПРО. Ізраїль заявив, що авіаудар по півдню Сирії був проведений у відповідь на обстріл із боку розквартированих у Сирії іранських військових. Знищені декілька військових об’єктів і склад боєприпасів. Інформації про жертви і постраждалих в результаті нічного обстрілу не надходило. Однак напередодні Ізраїль завдав ракетного удару по військовій базі в передмісті Дамаска, в результаті якого загинули двоє мирних жителів. (Відео Reuters)

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