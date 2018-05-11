Моґеріні на безпековій конференції заявила про зміцнення оборони ЄС, але не згадала про Росію

Голова європейської дипломатії Федеріка Моґеріні, виступаючи з промовою щодо стану політики оборони й безпеки ЄС, яка проходить в італійській Флоренції, не згадала безпекових викликів з боку Росії і її агресію в Україні.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, Моґеріні, відповідаючи на питання, які геополітичні виклики в сфері безпеки й оборони є для Європейського союзу найважливішими і найнагальнішими, насамперед назвала Африку, Сирію і Перську затоку.

«Ми перебуваємо дуже близько до Африки, де демографічні, безпекові й економічні виклики є і нашими викликами. Інші виклики – це Сирія, де для припинення конфлікту ми спостерігаємо брак глобального лідерства. Також це ситуація навколо Перської затоки, де ми повинні втримати іранські зобов’язання щодо ядерної програми і не допустити нового напруження в цьому регіоні», – зазначила високий представник ЄС із зовнішньої й безпекової політики.

За словами Моґеріні, після 60 років невдалих спроб створити в ЄС спільноту безпеки й оборони, тільки нині ця ідея почала успішно втілюватися в життя.

«Ми почали з єдиного командного центру для військово-навчальних місій, потім з Єврокомісією ми заснували Європейський фонд оборони, з якого щороку до 2020-го надаватиметься 1,5 мільярда євро на дослідження в сфері оборони і для промисловості. До того ж, вперше в європейській історії ми запропонували виділити частину європейського бюджету на потреби європейської оборони. І це ще не все: разом із Радою ЄС ми започаткували Постійне структуроване співробітництво в сфері оборони», – зазначила Моґеріні.

Високий представник ЄС із зовнішньої й безпекової політики також додала, що 25 держав співдружності зобов’язалися об’єднати зусилля на спільних проектах, надавати своїх військових й обладнання для спільних місій, а також прискорити внутрішні обміни інформацією військового характеру.

«Ми нині маємо 17 дуже конкретних проектів, які реалізуються: починаючи з нової системи морського нагляду – і завершуючи створенням європейського тренінгового центру для військ, які застосовуються в разі природних катастроф в ЄС, сусідніх державах чи далі за кордоном», – зауважила Моґеріні.

Раніше посол Польщі в Україні Ян Пєкло заявляв, що ЄС має засвоїти уроки російської агресії в Україні, бо без цього «Європа не може почуватися безпечною».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, всього за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.