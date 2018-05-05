Порошенко хоче «тісної співпраці» з ЄС і США щодо миротворців і санкцій

Україна сподівається на тісну співпрацю Європейського союзу і США у питанні запровадження миротворчої місії Організації Об’єднаних Націй на окупованій частині Донецької та Луганської областей, заявив президент Петро Порошенко.

Як повідомляє прес-служба президента, він сказав про це в інтерв’ю німецькому виданню «Фокус», відповідаючи на питання, чого він очікує від зустрічі з канцлером Німеччини Анґелою Меркель і президентом Франції Емманюелем Макроном, яка відбудеться 10 травня в Аахені.

«Канцлер відіграла надважливу роль у боротьбі за нашу незалежність і підтримувала нас у важкі часи. Обидва лідери щойно відвідали Сполучені Штати, і я сподіваюся на тісну співпрацю США з ЄС у питанні створення миротворчої місії ООН, а також кращу координацію у питанні санкцій», – сказав президент.

За його словами, санкції є «важливим важелем», який змусить Росію сісти за стіл переговорів і перейти до виконання Мінських домовленостей.

Порошенко наголосив, що у питанні встановлення миру в Україні й відновлення її територіальної цілісності «справді потрібен прорив». «Цю мету допомогла б виконати миротворча місія, яка б утворила необхідне безпекове середовище, аби сприяти проведенню вільних і чесних виборів на сході України. І, будь ласка, Росія, ми нічого неправильного від вас не вимагаємо, але поверніться до цивілізованого діалогу і відведіть свої війська», – сказав президент.

Росія прагне створити місію ООН на Донбасі в обмеженому форматі – тільки для охорони беззбройних працівників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Україна і Захід, зокрема й Німеччина, відкидають такий підхід і домагаються створення місії, що взяла б під контроль усю окуповану частину українського Донбасу, включно з кордоном із Росією, і мала б широкий мандат і повноваження.