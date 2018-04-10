Порошенко: з боку Росії немає прогресу у врегулюванні на Донбасі

Президент України Петро Порошенко після зустрічі з канцлером Німеччини Анґелою Меркель у Берліні заявив, що з боку Росії немає поступу в урегулюванні ситуації на Донбасі.

Як сказав Порошенко, який перебуває в Німеччині з візитом, на спільній із Меркель прес-конференції, Росія, зокрема, не висловлює підтримки ідеї миротворчої місії ООН на Донбасі: Москва хоче від цієї місії тільки «ескорту для спостерігачів ОБСЄ», який, за його словами, не буде виконувати функцій встановлення миру і припинення вогню.

Порошенко наголосив, що миротворча місія повинна мати належний мандат, що поширювався б на всю територію, охоплену конфліктом, доступ до нині неконтрольованої Києвом ділянки кордону з Росією і повноваження роззброювати незаконні збройні формування, а також створити необхідні умови безпеки, щоб на Донбасі можна було провести місцеві вибори.

Президент висловив сподівання, що компроміс із цього приводу вдаться знайти «спільними зусиллями».

Також Порошенко констатував, що немає поступу і на переговорах щодо «мінського процесу» врегулювання на Донбасі, не дотримується останнє наразі «великоднє перемир’я», при цьому контрольовані Росією бойовики і російські військові порушили його в десять разів більше, ніж українські війська, які лише 12 разів відкривали вогонь у відповідь, щоб захистити себе.

За словами президента, він із Меркель обговорили продовження санкцій щодо Росії в разі невиконання нею мінських домовленостей про врегулювання на Донбасі.

Голова держави, зокрема, звернув увагу, що в українських в’язницях перебуває 23 російські солдати і офіцери, про присутність яких на Донбасі Росія заявляє, що «їх там немає».

Канцлер, зі свого боку, теж висловила стурбованість недотриманням перемир’я на Донбасі і закликала продовжити зусилля для врегулювання в «нормандському форматі», з участю України, Німеччини, Франції і Росії.

За її словами, з приводу створення миротворчої місії ООН на Донбасі «треба ще багато чого обговорити, щоб досягти домовленості».

Росія прагне створити місію ООН на Донбасі в обмеженому форматі – тільки для охорони беззбройних працівників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Україна і Захід, зокрема й Німеччина, відкидають такий підхід і домагаються створення місії, що взяла б під контроль усю окуповану частину українського Донбасу, включно з кордоном із Росією, і мала б широкий мандат і повноваження.