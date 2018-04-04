Путін погодився на миротворчу місію в обмін на поступки в «Кремлівській доповіді» – Ялі

Росія пішла на поступки щодо миротворчої місії на Донбасі в обмін на приховання певної частини «Кремлівської доповіді», вважає експерт-міжнародник Максим Ялі. Таку заяву він зробив, коментуючи можливість зустрічі «нормандської четвірки» без Росії. З цього приводу політолог Євген Магда припускає, що представники Франції, Німеччини та України дійсно можуть зустрітись утрьох, але малоймовірно, що без участі Москви вдасться врегулювати конфлікт на Донбасі.

Експерт-міжнародник Максим Ялі вважає перспективу зустрічі «Нормандської четвірки» без четвертого учасника цілком реальною з огляду на скандал навколо отруєння Сергія Скрипаля. Самі ж перемови він оцінює як достатньо важливі, адже, окрім вирішення самого мандата миротворчої місії, необхідно узгодити і її деталі.

Близько півроку мине, щоб оцінити всю складність проблем… Від ухвалення рішення до безпосереднього запровадження місії принаймні півроку буде необхідно

«Є дуже багато технічних питань, які необхідно буде узгодити, зрозуміти, провести експертизу. Це близько півроку мине, щоб оцінити і всю складність проблем, скільки необхідно буде контингенту, фінансову складову. Від ухвалення рішення до безпосереднього запровадження місії принаймні півроку буде необхідно», – припустив Ялі. На саме ж рішення ООН він очікує восени – наприкінці жовтні чи на початку листопада.

Радник голови МЗС Тарас Качка вважає, що варіант зустрічі без президента Росії Володимира Путіна розглядають як запасний варіант. Водночас він вбачає в такому форматі певний сенс як для України, так і для Заходу.

Робити діалог щодо вирішення конфлікту на Донбасі заручником бажання Росії ніхто не хоче

«Робити діалог між Францією, Німеччиною і Україною щодо вирішення конфлікту на Донбасі заручником бажання чи небажання Росії ніхто не хоче, і очевидно, що це буде сигнал: показати, що залежності від настрою і якихось вибриків ніхто не хоче, і плюс, до того, використати можливість, щоб зрозуміти, яку спільну тактику, спільну стратегію застосувати», – міркує дипломат.

Качка зазначає, що, хоча спільне стратегічне бачення місії вже є, країни-учасники переговорів повинні узгодити методи його імплементації.

Потрібно визначити сам мандат. На сьогоднішній день його немає

«До Ради безпеки ООН потрібно визначити сам мандат. На сьогоднішній день його, наскільки мені відомо, немає. Є якесь бачення, спільні позиції, підходи. Зрозуміло, що досить інтенсивна дискусія триває з цього приводу. Але при цьому говорити про те, що вже готовий проект рішення і його мають поставити на голосування – я б не був настільки сміливим», – каже він.

Микола Бєлєсков переконаний, що без Росії «нормандський формат» не буде працювати, але зустріч трьох країн може мати позитивні наслідки.

Ці переговори можуть дати результат, якщо європейцям вдасться прямо почати говорити, як Курт Волкер

«Нормандський формат» без Росії, звичайно, неможливий. Але консультації, ці переговори, я думаю, можуть дати результат, певну додану вартість, якщо європейцям вдасться прямо почати говорити, як про конфлікт говорить Курт Волкер (спецпредставник Державного департаменту США щодо врегулювання в Україні – ред.). Вони, звичайно, поділяють ті ж самі тези про миротворчу місію, але роблять це менше і все-таки певну двозначність Росії залишають. Тобто, якщо вдасться за результатами цього засідання сприяти тому, що Україна, США, Франція, ФРН матимуть єдину позицію і настільки її будуть відстоювати публічно щодо миротворчій місії – то з цього буде додана вартість», – сказав Бєлєсков у коментарі для «Ранкової Свободи».

Диявол у дрібницях

Виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда також припускає, що зустріч «нормандської трійки» символічно може бути вигідною для Києва та Євросоюзу.

Очікувати, що без Росії проблеми Донбасу можуть бути вирішені, дещо наївно

«Зустріч керівників держав навіть утрьох, а не вчотирьох покликана, я думаю, ці інтереси до певної міри задовольнити: продемонструвати світові, що є держави, які хочуть врегулювання цього конфлікту, і є Росія, яка не надто переймається цією проблемою. Тобто думаю, що зустріч можлива, але очікувати, що без Росії проблеми Донбасу можуть бути вирішені, – все ж таки дещо наївно», – зауважує експерт.

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Магда підкреслює, що спершу Рада безпеки ООН мусить ухвалити рішення про введення миротворців, а вже потім мова йтиме про можливості цієї місії.

Зустріч в Аахені можлива, але говорити, що вона значно прискорить процес появи миротворців, я б не став

«Із точки зору інтересів Анґели Меркель, Петра Порошенка та Емманюеля Макрона, зустріч в Аахені можлива, і я думаю, що вона відбудеться, але говорити, що вона значно прискорить процес появи миротворців, я б усе-таки не став. Нагадаю, що Німеччина ж не постійний член Ради безпеки ООН, на відміну від Франції. Тому для неї це теж важливо, щоб демонструвати власний вплив не лише на європейську, а й на світову політику», – додає Магда.

Він переконаний: на Заході не зацікавлені в тому, щоб Україна знову підпала під контроль Кремля, адже це матиме негативні наслідки і для самого Євросоюзу.

Максим Ялі нагадує, що, якщо раніше в Кремлі відкидали можливість розміщення миротворчої місії на Донбасі, з часом риторика змінилася.

Путін зробив дуже важливу заяву, що Росія взагалі і не проти розміщення миротворців на всій території Донбасу

«Напередодні президентських виборів у березні в Росії він (Путін – ред.), як на мене, зробив дуже важливу заяву, що нібито Росія взагалі і не проти розміщення миротворців на всій території Донбасу, проте необхідно домовлятися із ватажками «ДНР» та «ЛНР». Це великий поступ», – зазначає експерт.

Він схильний пов’язувати таку зміну із «Кремлівською доповіддю», яку Міністерство фінансів США оприлюднило в лютому цього року.

«Кремлівська доповідь» шокувала навіть експертів, які були залучені… Це була, з моєї точки зору, поступка з боку США, і це свідчить, що вони дотиснули Росію щодо миротворців

«Диявол у дрібницях. Насамперед, вона («Кремлівська доповідь» – ред.) шокувала навіть тих експертів, які були залучені до складання цього списку – відрізняється докорінним чином те, що було опубліковано, від того, що мало бути опубліковано. Звичайно, там є засекречена частина. Проте це була, з моєї точки зору, певна поступка з боку американської адміністрації, і це свідчить, що все ж таки вони дотиснули Росію щодо миротворців», – припускає Ялі.

На його думку, Сполучені Штати дозволили Путіну зберегти обличчя перед виборами, щоб після них гарантувати прогрес у питанні розміщення миротворців на Донбасі.

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