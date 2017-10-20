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Когда в России говорят о якобы угрозе резни на Донбассе – это торг с западными странами и попытка оправдать российское военное присутствие на территории соседнего суверенного государства – так в Украине комментируют отказ Владимира Путина закрыть границу с оккупированными территориями Донбасса. Президент сослался на многотысячное убийство в Югославии, которое Россия сама ранее отказалась признать геноцидом. Украинские военные, которые помогают гражданскому населению в прифронтовых зонах, утверждают – если бы не российская пропаганда, отношение местного населения к Украине было бы значительно лучше.

Президент России Владимир Путин оправдывает российское военное присутствие отсутствием в Украине законов про амнистию и про особый статус оккупированного Донбасса. Кремлевский лидер в очередной раз заявил, что только после политического урегулирования он готов обсуждать закрытие границы.

«Если не сделать всего этого, то закрытие границы между Россией и непризнанными республиками приведет к ситуации наравне со Сребреницей, там просто резня будет устроена», – заявил Путин.

Резня в боснийском городе Сребреница в 1995 году – один из самых трагических эпизодов войны на Балканах. Как установил Международный трибунал по Югославии, солдаты Армии Республики Сербской, где воевали в том числе добровольцы из России, убили тогда от 7 до 8 тысяч мусульман. Спустя 20 лет, в 2015 году Россия наложила вето на резолюции Совета безопасности ООН, которая бы признала резню актом геноцида.

По мнению политического аналитика, уроженца Донецка Валентина Красноперова, подобными заявлениями Путин оправдывает присутствие на территории Украины российских войск.

«У людей на Донбассе нет ни религиозных, ни этнических отличий от жителей другой Украины. И тем более, к примеру, от Славянска или Краматорска, где сейчас мир и порядок. Куда имеют доступ журналисты, общественные организации и международные наблюдатели. Вместе с этим, это прямое объяснение и легитимизация продолжения действий России в глазах российского общества», – заявил координатор движения «Сильні громади».

На оккупированном Донбассе уже открыто призывают вернуть Украину – аналитик-переселенец

Также подобные заявления – это посыл для западных стран, торг с которыми Россия продолжает, считает аналитик. Оно говорит о том, что Россия и дальше будет нанимать в своих военкоматах наемников и отправлять на Донбасс. При этом базис для конфликта создает именно российское присутствие, утверждает Красноперов.

На оккупированных территориях даже открыто говорят, что нужно возвращать Украину. Людей стали жить хуже и начинают понимать, что надо возвращаться

«Сейчас многие люди на оккупированных территориях даже открыто говорят, что нужно возвращать Украину. Людей действительно стали жить хуже и начинают понимать, что надо возвращаться», – рассказал аналитик.

Заместитель командующего АТО и глава управления военно-гражданского сотрудничества Алексей Ноздрачев также указывает на Россию как на главный сегодня фактор дестабилизации ситуации на востоке Украины.

«К сожалению главным возбудителем ситуации остается именно российская пропаганда. Единственным способом как-то изменить ситуацию и переубедить местное населения является ежедневная работа, какие-то реальные дела. Ну и конечно помощь детям – это приоритет номер один. Работа в школах, детских садах. Через них мы уже как-то переубеждаем старшее поколение», – отмечает полковник.

И Ноздрачев, и Красноперов не скрывают – работа с населением на Донбассе будет длиться годами. Это касается и информационной работы, и стабилизации жизни тех территорий, которые сейчас оккупированы пророссийскими боевиками.

Офицеры управления военно-гражданского сотрудничества CIMIC работают в зоне АТО с мая-июня 2014 года. В некоторых населенных пунктах им приходилось даже заменять местную власть. Сегодня они участвуют в восстановлении инфраструктуры, привозят гуманитарную помощь в прифронтовые населенные пункты и координируют гуманитарное разминирование.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)