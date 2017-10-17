Путіну вигідно лишити Донбас в складі України так само, як це було вигідно Леніну? – ізраїльський історик Фрідгут

У 20-му сторіччі, під час боротьби більшовиків за владу над колишньою Російською імперією, саме збереження у складі України Донбасу, Кривого Рогу та ін. регіонів, де комуністи користувались значною підтримкою, стало основою для поглинання її більшовиками.

Таку думку Теодор Фрідгут, ізраїльський історик та автор двотомнику «Юзівка і революція», озвучив в інтерв'ю блогу UkeTube, який представляє оригінальні інтерв'ю із західними експертами, дослідниками України.

Фрідгут нагадав, що саме Ленін особисто заявив лідеру Федору Сергеєву («Артем» свого часу лідер Донецько-Криворізької республіки), що якщо пролетарії Донбасу та Кривого Рогу залишать Україну, вона буде втрачена для більшовиків взагалі, адже вони не матимуть більше представництва там.

«Більшовики, пролетаріат мали залишатись частиною України, щоб повернути її до Радянської Росії. Ось це Ленін і пояснив. І у березі 1919-го «Артем» уже брав участь у комуністичному конгресі українських рад. Це і стало кінцем автономії. Стало зрозуміло, що ці регіони увійдуть в Україну. Велись розмови про федеративну Україну з певною кількістю республік у складі, але ця ідея померла», – наголосив історик.

Фрідгут також відзначив, що описані події можна вважати прелюдією до сучасних подій.

«Цікаво, чи Путін знає про ці історичні події, про те що відбулось», – відзначив Фрідгут, «Думаю, що його думки про ці події сьогодні дуже важливі».

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