Курс Путіна – незмінний. Британці радять, як не втратити Україну

«Україна виявила таку внутрішню силу, яку мало хто міг спрогнозувати в 2014 році», – йдеться у новому звіті лондонського Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House «Битва за Україну».

Британський аналітичний центр відзначає зміцнення обороноздатності України, а також прискорення проєвропейських реформ. «Впродовж останніх чотирьох років було проведено значно глибше реформування, ніж за останні 22 роки незалежності», – зазначається в звіті.

Україна у «майбутньому бачить себе принципово європейською державою, а не сателітом Росії чи підлеглою до неї територією».

На цьому шляху Україна має потужну підтримку міжнародної спільноти, зазначають дослідники: «міжнародна спільнота інвестувала мільярди доларів до України. Це ставить під питання першість Росії у визначенні геополітичного місця України».

Підтримка Заходу найбільш помітна в дипломатичній сфері, політиці санкцій, оборонному співробітництві.

Однак британські дослідники розкритикували ЄС за недостатню рішучість у підтримці українських реформаторів. Хоча «Євросоюз істотно збільшив обсяг допомоги Україні і Брюссель долучається практично до кожного аспекту реформування», ця допомога проходить переважно через «проекти технічної допомоги, неефективність яких доведена як в Україні, так і в інших країнах, що розвиваються», – йдеться в звіті.

«Євросоюз доволі боязко натискає на важелі впливу, що може призвести до втрати довіри реформаторів», – попереджають британські дослідники.

Експерти відзначили більш активну та згуртовану позицію громадянського суспільства після Революції гідності, порівняно до часів Майдану 2004-2005 років. «Важливою складовою демократизації стала інтеграція нових напрацювань неурядових мереж у державні інститути», – зазначають дослідники, відзначивши, зокрема, реформу закупівель ProZorro, руйнування газових схем, введення електронних декларації, що позитивно позначилось на зниженні корупції.

Все ж, на думку Chatham House, «динамізм громадянського суспільство в цілому тримається на невеликій групі активістів та професійних неурядових організацій», в чому є ризики популізму та радикалізації.

Громадським організаціям потрібно активно підтримувати комунікації з громадами, радять експерти.

Завдяки реформам, Україна має історичний шанс вийти з «сірої зони» між Сходом і Заходом, де вона перебувала «двадцять з гаком років незалежності», дозволяючи «бізнес-магнатам із привілейованим доступом до політичної системи та представникам влади» наживатись на ресурсах.

Дослідники бачать два основні виклики для подолання корупції в Україні:

1. Загальне «фаталістичне» ставлення до корупції в Україні.

2. Опір встановленню верховенства права з боку невеликої групи осіб, яка контролює значну частину влади та майна в Україні.

Дослідники закликають міжнародну спільноту до єдності в українському питанні і готовності до тривалої боротьби.

«Захід не може дозволити собі ще однієї поразки», – йдеться в звіті.

«Не слід недооцінювати наполегливості та здатності Росії пристосовуватися», – попереджають аналітики. Навіть якщо б плани Росії з ОРДЛО провалились, вона «не полишає спроб розділити та ослабити свого сусіда».

«Немає жодних ознак, що свідчили б про зміну курсу Володимира Путіна щодо України, тому і Захід також повинен бути непохитним», – наголошують автори звіту.