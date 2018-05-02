ЄС має засвоїти уроки російської агресії в Україні – посол Польщі

Почути голоси українців, які пережили ув’язнення, колишніх заручників і політв’язнів повинні і в Брюсселі, і в інших західних столицях, бо без цього Європа не може почуватися безпечною, заявляє посол Польщі в Україні Ян Пєкло. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, посол долучився до організації в Європейському парламенті конференції «Ціна російської агресії в Україні: свідчення викрадень, тортур і вбивств».

«Ми сподіваємося, що ці голоси отримають підтримку, що Євросоюз почує їх. Це необхідно для ЄС, адже без їхнього звільнення не може бути безпечної Європи», – заявив Пєкло.

Посол Польщі в Україні Ян Пєкло привіз до законодавчої установи ЄС родичів українських полонених і політв’язнів, а також українців, які побували в заручниках у бойовиків, щоб поділитися з євродепутатами своїми свідченнями. На заході за участі предстоятеля УПЦ КП Філарета пролунали вісім свідчень колишніх політв’язнів і родичів полонених.

Як заявив польський посол, ЄС повинен «підтримувати Україну і засвоїти для себе уроки російської агресії».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, всього за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.