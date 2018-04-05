У Білому домі закликали світову спільноту посилити тиск на Росію

США закликали своїх союзників і інші країни світу посилити політику відносно Росії і посилювати тиск на неї доти, доки колишня супердержава не змінить свою поведінку і не стане, як висловилася прес-секретар Білого дому Сейра Сандерс, «добропорядним гравцем» на світовій арені

Сандерс виступила із зверненням у відповідь на прохання ЗМІ прокоментувати виступ радника з національної безпеки Герберта МакМастера у вашингтонському аналітичному центрі Atlantic Council.

Ми вважаємо, що всі повинні активізуватися, вжити додаткових заходів і посилити тиск, щоб (Росія) змінила поведінку».

Ми вважаємо, що всі повинні активізуватися, вжити додаткових заходів і посилити тиск, щоб (Росія) змінила поведінку

За її словами, США займають тверду позицію щодо Росії і мають намір і далі виявляти твердість.

«Ми просимо Росію змінити поведінку і стати добропорядним гравцем в ході цього процесу», – заявила прес-секретар Білого дому.

При цьому вона не стала пояснювати, що саме мається на увазі під поняттям «добропорядного гравця».

Сандерс нагадала, що МакМастер у своєму виступі сказав, що адміністрація президента Дональда Трампа займає дуже тверду позицію щодо Росії.

Виступ радника з національної безпеки перегукується зі словами президента про те, що ніхто не займає твердішої позиції щодо Росії, ніж Дональд Трамп, сказала Сандерс.

«Він також сказав, що інші країни можуть і повинні зробити більше, – нагадала Сандерс. – І це ніяк не відрізняється і не контрастує з тим, що говоримо ми. Ми, як і раніше, займаємо тверду позицію щодо Росії. Ми будемо і далі займати тверду позицію щодо Росії, поки не побачимо змін».

Нам не вдалося змусити Росію досить дорого заплатити, через це самовпевненість Кремля зростає

У той же час прес-секретар Білого дому нагадала слова президента, що якщо з Росією вдасться налагодити відносини, це буде благом для всього світу.

«Але нам доведеться почекати і подивитися, що буде далі. Багато чого буде залежати від поведінки Росії», – резюмувала вона.

У своєму останньому виступі в ролі радника з національної безпеки МакМастер скритикував Росію за «посилення агресії по всьому світі».

«Нам не вдалося змусити Росію досить дорого заплатити», – зазначив він, додавши, що через це «самовпевненість Кремля зростає».

«Росія застосовує старі і нові форми агресії з метою похитнути наші відкриті суспільства», – заявив генерал МакМастер.

«Деякі країни занадто довго заплющували на це очі», – додав він, перерахувавши низку дій Росії, в тому числі – кібератаки проти США і їхніх союзників у НАТО і небезпечні перехоплення військових літаків США та Північноатлантичного альянсу.

При цьому МакМастер високо оцінив реакцію адміністрації Трампа на дії Росії, особливо – скоординовану висилку дипломатів у відповідь на інцидент у Солсбері з колишнім агентом розвідки Росії Сергієм Скрипалем.

За його словами, вислані дипломати допомагали здійснювати російське втручання в американську політику, а їхнє вигнання з країни поряд із закриттям консульства у США обмежить можливості Росії щодо поширення пропаганди та дезінформації і втручання в американські вибори.

«У США президент Трамп розпорядився вислати десятки співробітників російської розвідки і закрити російське консульство в Сіетлі. Цей крок також допоможе захистити наші демократичні інститути і процеси, бо ці люди організовували російську кампанію пропаганди, дезінформації та політичного саботажу», – заявив МакМастер.

Він також виступив із застереженням з приводу тих в США, хто схильний «романтизувати» такі режими, як російський, і придумувати для них виправдання.

За його словами, Трамп «неодноразово озвучував правду про ці кровожерливі режими».

«Пан Путін може вважати, що він виграє в цій війні нового типу… Можливо, він вважав, що наші вільні нації слабкі й ніяк на це не відреагують, – зазначив він. – Але він не має рації. Російська агресія лише зміцнює нашу рішучість і впевненість».