Макмастер: Путін помиляється, якщо вважає вільні країни слабкими

США та інші країни «не змогли примусити Росію розплачуватись», заявив радник з національної безпеки США генерал-лейтенант Герберт Макмастер, виступаючи в аналітичному центрі Atlantic Council на події, присвяченій сторіччю партнерства США та країн Балтії, повідомляє Politico.

«Дуже довго деякі країни відвертались перед обличчям цих загроз. Росія нахабно заперечує власні дії, даючи неправдоподібні пояснення, і ми не змогли примусити Росію розплачуватись за це», – заявив він.

Ми подолаємо нові загрози, включаючи ті, які постали через збільшення агресії Росії в світі

На думку генерала, Путін може вважати, що він «перемагає» в «гібридній війні», яка включає «політичні, економічні, інформаційні та кібернапади проти суверенних держав».

Макмастер, однак, висловив переконання, що союзники переможуть. «Ми подолаємо нові загрози, включаючи ті, які постали через збільшення агресії Росії в світі», – заявив він.

Путін може вважати, що він виграє в новій формі війни. Можливо, він вважає, що наші вільні країни є слабкими і не будуть відповідати на ці провокації. Він помиляється

«Пан Путін може вважати, що він виграє в новій формі війни. Він може бути переконаний, що його агресивні дії в Солсбері, кіберпросторі, в повітрі та морях на півночі можуть зруйнувати нашу впевненість, наші інституції та цінності. Можливо, він вважає, що наші вільні країни є слабкими і не будуть відповідати на ці провокації. Він помиляється», – додав він.

Макмастер, який скоро йде з посади, схвально відгукнувся про рішення Трампа вислати російських шпигунів у відповідь на напад в Солсбері.

Макмастер виконуватиме обов’язки радника з національної безпеки США до середини квітня. Потім його на посаді замінить Джон Болтон, колишній посол США при ООН, який донедавна працював аналітиком на телеканалі Fox News.