Трамп вирішив, що Болтон замінить Макмастера на посаді радника з нацбезпеки США

Президент США Дональд Трамп вирішив замінити радника з національної безпеки Герберта Макмастера на посаді, і призначити натомість колишнього посла в ООН Джона Болтона.

Як написав Трамп у Twitter 22 березня, Макмастер провів «визначну роботу» і завжди залишиться його другом. Болтон обійме посаду 9 квітня.

55-річний Макмастер заявив, що планує завершити суспільну діяльність влітку цього року.

69-річний Болтон кілька десятиліть був рупором республіканців на зовнішній арені. Серед його найбільш суперечливих заяв – прихильність до використання військової сили проти Ірану і Північної Кореї, про що мав бесіду на початку березня в Білому домі. Болтон активно виступав за введення військ США в Іраку в 2003 році, висловлювався проти ядерної угоди з Іраном 2015 року.

Болтон за свою політичну кар’єру послужив в адміністраціях президентів Рейгана, в Буша-старшого і молодшого.

Напруженість у відносинах між Трампом і Макмастером стала помітною після того, як на безпековому саміті у Мюнхені Макмастер заявив, що втручання Росії у вибори в США 2016 року було неспростовним. Консерватори також критикували Маккмастера за недостатньо жорстку лінію щодо Ірану.