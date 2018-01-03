США більше не мають допустити втручання Росії в демократичний процес – радник Білого дому

Радник Білого дому з питань національної безпеки Герберт Макмастер назвав одним із найважливіших завдань розкриття російського втручання у вибори в усьому світі, щоб надалі не допустити втручання Москви в демократичний процес.



«Ми маємо знайти спосіб протистояти цій дуже складній стратегії втручання. Це новий вид загрози, який Росія справді вдосконалила – використання засобів дезінформації та пропаганди, а також соціальних мереж, щоб поляризувати суспільства та спільноти», – сказав Макмастер в інтерв’ю «Голосу Америки» 2 січня.



Макмастер додав, що «підступні – це правильне слово» для опису дій Росії.



«Росіяни були дуже активними в Європі... на французьких виборах, останнім часом на іспанському референдумі щодо незалежності Каталонії. Ви бачите, що вони вже активні в Мексиці. Я також маю на увазі те, що вони зробили в Чорногорії, щоб збурити там переворот», – вказав радник Білого дому.

Американські спецслужби переконані, що російська влада стоїть за спробами вплинути на результат виборів 2016 року у США. У кількох країнах Європи також дійшли висновку, що Росія намагалася втрутитися у вибори, зокрема, у Франції, Іспанії та під час голосування щодо Brexit у Великій Британії.