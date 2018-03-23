Джон Болтон – «наша людина» у Трампа

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вирішив замінити радника з питань національної безпеки Герберта Реймонда МакМастера колишнім послом США в ООН Джоном Болтоном, відвертим яструбом, який виступає за застосування військової сили проти Ірану та Північної Кореї і протягом багатьох років підтримує Україну.

Трамп написав на своїй сторінці у Twitter-і 22 березня увечері за місцевим часом, що 55-літній МакМастер зробив «надзвичайну роботу» і «завжди залишатиметься» його другом, але сказав, що його обов’язки від 9 квітня перебере на себе Болтон.

У заяві Трампа, опублікованій одночасно з його твітом, йдеться про те, що генерал МакМастер допоміг «розробити стратегію національної безпеки під гаслом «Америка понад усе», оживити наші альянси на Близькому Сході, розтрощити «Ісламську державу», залучити КНДР за стіл переговорів і зміцнити процвітання нашої країни, і завдяки цій роботі і цим досягненням Америка буде рухатися далі, спираючись на свої економічні і військові переваги».

Генерал Герберт Реймонд МакМастер опублікував свою заяву: «Після 34 років служби нашій країні я прошу відставки зі Збройних сил США, починаючи з цього літа, після чого я залишу державну службу».

Голова апарату Білого дому, відставний генерал Джон Келлі заявив, що МакМастер розробляв для президента різні варіанти і стежив, щоб всі вони були представлені в повному обсязі.

МакМастер «забув згадати, що Росія не змогла вплинути на вибори у США»

Інформація про можливу відставку Герберта Реймонда МакМастера циркулювала протягом останніх тижнів. Було відомо, що між президентом Трампом і його радником з національної безпеки існують тертя. У лютому, після висунення звинувачень тринадцяти російським громадянам у втручанні в американський виборчий процес, МакМастер публічно назвав докази «неспростовними». «З огляду на обвинувальний висновок ФБР тепер ми бачимо неспростовні докази», – сказав він, виступаючи тоді на Мюнхенській конференції з безпеки.

Президент Трамп у відповідь дорікнув МакМастеру за те, що той «забув згадати, що дії Росії не відобразилися на результатах президентських виборів у США».

Болтон із надією дивиться на співпрацю з Трампом

Джон Болтон назвав своє призначення «честю» і сказав, що він «із надією дивиться на співпрацю з президентом Трампом та його командою», щоб «зробити нашу країну безпечнішою вдома і сильнішою за кордоном».

69-річний Болтон – у минулому постійний представник США в ООН, а нині старший науковий співробітник консервативного Американського інституту підприємництва, старший консультант у компанії з управління капіталом і аналітик консервативного телеканалу Fox News. Кілька десятиліть він був рупором республіканців на зовнішній арені. Серед його найбільш суперечливих заяв – прихильність до використання військової сили проти Ірану і Північної Кореї, про що він мав бесіду на початку березня в Білому домі.

У 2001 році Болтон виступав проти імплементації Конвенції про біологічну зброю, стверджуючи, що ця угода поставить під загрозу національну безпеку США, бо забезпечить інспекторам доступ на американські секретні об’єкти.

Він активно виступав за введення військ США в Ірак у 2003 році. У 2009 році Болтон запропонував вирішити палестинсько-ізраїльський конфлікт, передавши Смугу Гази під контроль Єгипту, а Західний берег Йордану – Йорданії.

Прихильник «зміни режиму» в Ірані, який служив у адміністраціях колишніх президентів Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшого і його сина Джорджа Буша-молодшого, 69-літній Болтон був особливо сильним критиком ядерної угоди Ірану зі світовими державами, яку уклали у 2015 році. Нещодавно Болтон писав у своєму Twitter-і, що угоду «необхідно скасувати».

Трамп виступав проти цієї угоди і теж обіцяв її скасувати, але протягом першого року свого президентства він дослухався до поради МакМастера – утриматися від такого кроку. Від цього також застерігав тодішній державний секретар США Рекс Тіллерсон.

Після того, як Трамп минулого тижня звільнив Тіллерсона та оголосив про намір замінити його більш агресивним «яструбом» – директором ЦРУ Майком Помпео, – господар Білого дому засвідчив, що готовий виконати свої обіцянки щодо Ірану.

«Ви побачите, що я зроблю», – заявив Трамп 21 березня, коли його запитали про плани щодо Ірану.

Президент Трамп спочатку планував для Джона Болтона посаду державного секретаря. Але багато демократів із Конгресу виступають проти цієї кандидатури, і йому, можливо, було би складно отримати підтвердження Сенату.

Після того, як Дональд Трамп оголосив про вибір Болтона на посаду радника з національної безпеки (ця посада не має бути затверджена Сенатом), критика все ж не забарилася. «Це не мудрий вибір, пан Болтон не має ані необхідних якостей, ані розсудливості, щоб бути ефективним радником з національної безпеки», – сказав сенатор від Демократичної партії Джек Рід.

Трамп шукає однодумців

Замінивши і МакМастера, і Тіллерсона, Трамп каже, що шукає більше однодумців.

Джона Болтона, який з 2001 по 2005 роки обіймав посаду заступника держсекретаря з контролю над озброєннями і з питань міжнародної безпеки, вважають прихильником твердої лінії в питаннях зовнішньої політики і оборони.

Невдовзі після оголошення про своє майбутнє призначення Болтон заявив в інтерв’ю телеканалові Fox News, що завданням радника з національної безпеки є стежити, щоб «президентові представили всі можливі варіанти». Однак, коли президент ухвалює рішення, радник з національної безпеки повинен служити головним виконавцем, незалежно від того, чи подобається йому це рішення, вважає Джон Болтон.

Болтон багато років підтримує Україну

Протягом останніх років Болтон виступав за озброєння України, надання їй перспективи членства у НАТО та критикував зовнішню політику попереднього президента США Барака Обами, використовуючи ситуацію в Україні як приклад провальних рішень тодішнього офіційного Вашингтона.

«Путін має знати, що якщо він захопить більше територій України, її решта однозначно стане членом НАТО та ЄС і лишатиметься непохитно ворожою до Москви у майбутньому», – наголошував Болтон після анексії Росією Криму.

«США все ще мають час відповісти рішуче, заявити про себе з позиції сили. Розчленування України проти її волі неприпустиме. Вашингтон має надати Києву озброєння та іншу допомогу та водночас поновити план президента Буша про прискорене надання Україні членства у НАТО», – писав Болтон на сторінках видання Los Angeles Times ще в серпні 2014 року.

У липні 2014 року після збиття малайзійського «Боїнга» російськими гібридними силами на Донбасі Болтон також закликав до «стратегічної відповіді» Росії з боку США, яка, на його думку, мала включати:

– наближення України до членства у НАТО;

– відновлення активного розвитку системи ПРО США;

– повну відмову російським банкам у доступі до фінансових ринків США.

Реакція Росії: «не наше питання»

Відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати призначення Джона Болтона радником президента США з національної безпеки, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков зауважив, що «це право президента США», і назвав призначення «не нашим питанням».

«Ми сподіваємося, що в керівництві США буде більше людей, які зможуть абстрагуватися від тієї хвилі русофобії, яка захлинула зараз багато країн, включаючи США», – додав Пєсков.

Представник Кремля не захотів коментувати особистих якостей Болтона, зазначивши, що «це було б некоректно».

Реакція правозахисників

22 березня правозахисна група «Міжнародна амністія» назвала призначення Болтона «нерозважливим».

«Вплив Болтона на політику національної безпеки може призвести до ще більшої смертності серед цивільних осіб та потенційно незаконних убивств через його зневагу до міжнародного права та міжнародних інституцій», – заявив старший директор програми Amnesty International USA Зік Джонсон.