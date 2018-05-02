Голова УПЦ КП Філарет у Європарламенті закликав зберегти санкції проти Росії

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет у Європарламенті закликав продовжувати санкційний тиск на Росію через її агресію. Про це він заявив на конференції «Ціна російської агресії в Україні: свідчення викрадень, тортур та вбивств», повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Ми закликаємо Європу продовжити санкції. Не воювати зброєю, а продовжити санкції, бо вони діють дуже боляче для Росії. Ця країна зараз вже ледь-ледь їх терпить, тому ми просимо: продовжіть ці санкції для того, щоб зупинити і перемогти агресора. Таким чином, ми звільнимо всіх заручників та ув’язнених в російських в’язницях».

Філарет наголосив: «Церковних людей турбує війна, яка зараз йде на сході Україні й якої могло б не бути, якби не було агресора. А Росія є потенційним агресором, а для того, щоб його зупинити, потрібна сила – і духовна, і фізична».

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На заході заслухали свідчення колишніх українських заручників і в’язнів.

Зранку Філарет у Європарламенті відслужив молебень за мир в Україні та Європі.

У плані перебування голови Української православної церкви Київського патріархару в Брюсселі також є участь у міжнародній конференції «Україна за часів незалежності: погляд Православної церкви Київського патріархату на суспільство, що змінюється».

3 травня він також відвідає українських військовослужбовців, які проходять реабілітацію у брюссельському військовому госпіталі, та зустрінеться з українською громадою у Бельгії.

Це вже другий візит Філарета до законодавчого органу ЄС після 2014 року.

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