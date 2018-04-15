Українські чартери перекидали російських бойовиків «ПВК Вагнера» у Сирію?

Регулярні авіарейси до Сирії з бойовиками російських «приватних військових компаній» на борту здійснюються з аеропорту в Ростові-на-Дону. Компанія-перевізник – сирійська, а ось самі літаки – цілком ймовірно, з українською пропискою. Які компанії виявилися причетними до перекидання російських військових? І чому їм дозволили працювати в Україні, попри американські санкції? Це з’ясували журналісти проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

Пізня ніч, аеропорт у російському Ростові-на-Дону: десятки людей у камуфляжі із важкими рюкзаками чекають посадки на цивільний літак. Це – російські найманці, які відправляються на війну в Сирію. Схему трафіку бойовиків розкрили журналісти агентства Reuters.

Родичі найманців підтверджують, що вони воювали саме у «ПВК Вагнера»

«Родичі найманців підтверджують, що вони воювали саме у «ПВК Вагнера», – каже журналіст Reuters Олена Васіна.

Офіційно перевізник найманців – сирійська компанія Cham Wings. Під міжнародними санкціями – з 2016 року. Тільки за останні 14 місяців авіаперевізник здійснив 51 рейс з Дамаска і Латакії до російського Ростова-на-Дону і назад.

Може відігравати свою роль і близькість до Донбасу. Є імовірність, що й наймані військові з непідконтрольних Україні територій теж беруть участь

«Може відігравати свою роль і близькість до Донбасу. Є імовірність, що й наймані військові з непідконтрольних Україні територій теж беруть участь», – зауважує Олена Васіна.

​За інформацією Reuters, літаки «Cham Wings» раніше належали європейським і американським компаніям, а потрапили до сирійців через мережу посередників. Зокрема, понад 80 літаків орендували українські авіакомпанії «Хорс» і «Дарт» – із них як мінімум 40 потім опинилися в Іраку, Ірані та Сирії, стверджують журналісти.

Але чи означає це, що українські перевізники причетні до перекидання російських «вагнерівців» на Близький Схід?

«Я думаю, що тут мова йде дійсно про лізинг (поширений різновид оренди – ред.) українською компанією літаків, а потім, коли цей лізинг закінчувався, їх придбала інша компанія. І це могла бути, в тому числі, сирійська або інша компанія», – каже колишній перший заступник міністра інфраструктури України Василь Шевченко.

​Реакція авіакомпанії «Хорс»

Але журналісти Reuters з’ясували, кому належав один з літаків Airbus320, який возив бойовиків із Ростова до Сирії. З березня 2015-го його бортовий номер значився у реєстрі повітряних суден України. Оператор лайнера – авіакомпанія «Дарт». А з серпня – інший український перевізник – «Хорс». І вже з квітня того року літак виконував рейси для сирійської компанії.

«Хорс», до речі, отримував подяку від уряду України, вірніше від авіаційної служби, за те, що вони вивозили громадян України із Сирії», – каже Шевченко.

Телефони авіакомпанії «Хорс» не відповідають – йдемо за вказаною на сайті адресою в Києві.

​– Це проект Донбас.Реалії, добрий день! Ми хочемо з кимось із керівництва поспілкуватися, з менеджерів компанії.

– Я сумніваюся, що хтось буде з вами спілкуватися, – відповів охоронець.

– А чому не буде?

– Ну, чому. Бо не хочуть!

Ми залишаємо охоронцеві свої номери телефонів. Але цей авіаперевізник на зв’язок так і не вийшов. Може, пощастить з іншим фігурантом скандалу – фірмою «Дарт»?

Флот «Дарт»: іще один фігурант скандалу

Як повідомляють ЗМІ, весь флот «Дарта» не так давно перейшов до нової компанії «Ейр Аланна». У касах аеропорту «Жуляни» підтверджують: чартери «Аланни» прийматимуть пасажирів у найближчі місяці.

– Добрий день, у вас «Ейр Аланна»?

– Так.

– Скажіть, а куди вони зараз літають?

– Ну, планується – Афіни, – відповіли в аеропорту.

Вирушаємо за адресою «Ейр Аланна».

– Вітаю! Скажіть, будь ласка, а тут є фірма «Ейр Аланна»?

– Є! Вони займають поверх, – каже охоронець.

– Ми до них хочемо потрапити.

Заходимо всередину. Однак вхід на поверх, де прописана авіакомпанія, що стала власником майна авіаперевізника «Дарт», закритий. Звідки така секретність? Джерела Reuters натякають: справа у власниках.

«Одна з осіб, на яку, якщо я не помиляюся, зареєстрований «Хорс», вказала як адресу своєї реєстрації саме адресу Головного управління розвідки України», – зазначає Олена Васіна.

​Мінінфраструктури призначило перевірку авіаперевізників

Але ще до скандалу з перекиданням у Сирію бойовиків «Вагнера», у вересні 2017 року, ці українські авіаперевізники потрапили під санкції Міністерства фінансів США за співпрацю з авіакомпаніями Ірану, які перевозили зброю і бійців Корпусу вартових Ісламської революції – з Ірану до Сирії.

«Призначені перевірки Мінінфраструктури, але тут, на мою думку, важлива інша складова. Всі компанії, що працюють за межами України, повинні зрозуміти, що вони перебувають також у зоні ризику», – зауважує Василь Шевченко.

Тільки після розслідування про перекидання російських найманців українське Міністерство інфраструктури призначило перевірку всіх причетних до скандального трафіку. Але відповіді на питання, чому ж українські авіакомпанії, які фігурують у списку санкцій США, увесь цей час продовжували працювати в Україні, – від чиновників ми так і не отримали.

І лише за якісь десятки кілометрів від Донбасу із російського Ростова-на-Дону в сирійські аеропорти продовжують курсувати чартерні рейси з бойовиками.

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