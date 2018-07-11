Міноборони Росії заперечує загибель своїх військових у Сирії

Міністерство оборони Росії заперечує загибель російських військовослужбовців у Сирії. 10 липня ввечері у відомстві назвали «черговим фейком» заяву про те, що 9 липня смертник екстремістського угруповання «Ісламська держава» вбив 35 сирійських і російських військовослужбовців в провінції Дераа.

Як заявили в Міноборони Росії, «всі російські військовослужбовці живі, здорові і виконують завдання» в Сирії.

При цьому в «Ісламській державі» заявляють, що шахід на автомобілі з вибухівкою заїхав в місце скупчення російських і сирійських військ і підірвав себе. Інцидент стався в місті Зайзун, який бійці «Вільної сирійської армії» здали силам президента Башара Асада напередодні вдень. У передачі міста брали участь російські військові з Центру з примирення ворогуючих сторін.

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За офіційними даними Міноборони Росії, загальна кількість російських жертв в сирійській війні перевищила 50 осіб, вісім з яких загинули в травні. Неофіційно називають у рази більші цифри. Йдеться, зокрема, про лютневий інцидент, у ході якого від кількох десятків до кількох сотень росіян, ймовірно, загинули внаслідок атаки ВПС США.