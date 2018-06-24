Авіація Росії завдала ударів на півдні Сирії – споcтерігачі

Моніторингова група повідомила, що російські військові літаки вперше вдарили по повстанцях у південних районах Сирії – відтоді, як Москва домовилася про припинення вогню в липні 2017 року, ставлячи під загрозу одну з так званих зон «деескалації».

«Інтенсивні російські повітряні удари вразили міста у східній частині провінції Дераа – вперше з моменту припинення вогню на півдні Сирії, що було узгоджене в минулому році», – сказав Рамі Абдель Рахман, глава базованого у Великій Британії Сирійського центру моніторингу прав людини.

Reuters повідомив, що двома центрами стеження, які контролюють рух військових літаків, зафіксовано не менше 20 ударів по Бусра-аль-Харіру, на північний схід від міста Дераа.

Джерела в опозиції заявили, що російські літаки вдарили по повстанцях на південному заході Сирії на початку 24 червня, забезпечуючи повітряне прикриття для розширення кампанії сирійських військових підрозділів, щоб повернути стратегічну зону на кордоні з Йорданією та окупованих Ізраїлем Голанських висот.

Москва поки не коментувала цю інформацію.

Російські бойові літаки раніше не застосовували у нинішньому наступі, сирійські урядові війська спиралися на артилерію та ракети.

Росія, яка разом з Іраном підтримує президента Сирії Башара аль-Асада в семирічній громадянській війні, в інших регіонах відіграє ключову роль в успіху кампанії урядових сил, надаючи прикриття з повітря.

Асад пообіцяв повернути це регіон під свій контроль, і його армія минулого тижня збільшила свої зусилля.

За інформацією Reuters, Вашингтон надіслав повідомлення «Сирійській вільній армії», що повстанці не повинні чекати допомоги від американських військових.

До повідомлення про російські повітряні удари, 22 червня Сполучені Штати попередили Росію, щоб та не підтримувала свого союзника Сирію після появи інформації про те, що урядові сили активізували напади на повстанців у районі, визначеному як зона «деескалації».

Посол США в ООН Ніккі Гейлі зазначила, що сирійська військова операція «однозначно порушує» порядок деескалізації, і що бомбардування вже спонукали більш як 11 тисяч мирних жителів покинути цю територію.