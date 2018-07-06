Суд у Росії дав умовний термін офіцеру, що «воював у суміжній країні»

Гарнізонний військовий суд у Московській області Росії 6 липня оголосив вирок старшому лейтенанту Олегу Леонтьєву у справі про загибель солдата-строковика Іллі Горбунова. Раніше в судовому засіданні офіцер заявив, що брав участь у бойових діях на території сусідньої країни, де російських військових «нібито не було».

Суддя з власної ініціативи перекваліфікував обвинувачення зі статті 286 Кримінального кодексу Росії («перевищення посадових повноважень із заподіянням тяжких наслідків») на статтю 350 («порушення правил експлуатації бойової машини, що спричинило з необережності смерть людини») і призначив офіцеру покарання у вигляді «3 років позбавлення волі з умовним терміном 2 року». Про це повідомляють російське видання «Новая газета» та фонд «Право матері», який надає юридичну допомогу родинам загиблих військових.

«Суддя сказав саме так. Це означає, що протягом двох років Леонтьєв зобов’язаний не змінювати місце проживання, відзначатися, і тоді через два роки він відбуде своє покарання. Якщо він порушить обов'язки, термін стане реальним», – пояснила голова правління фонду «Право матері» Вероніка Марченко.

Прокурор вимагав для Леонтьєва 3,5 року реального терміну, юристка фонду «Право матері» – 10 років, а захисник обвинуваченого – покарання у вигляді штрафу.

На засіданні суду 4 липня Леонтьєв попросив суд винести «позитивне рішення», щоб продовжити службу й вирушити в Сирію. Він сказав, що «брав участь в одному з таких заходів, але, єдине, це було на території суміжної країни, на якій нас нібито не було».

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У фонді відзначають, що це, ймовірно, перша офіційна заява російського військовослужбовця про таку участь у бойових діях; російські ЗМІ, які цитують заяву фонду, роблять власний висновок, що йдеться про участь у бойових діях на території саме України.

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Від 2014 року після російської анексії Криму на частині Донбасу триває збройний конфлікт, спричинений гібридною агресією Росії. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці бойовиків – і озброєннями, і живою силою. Спочатку Москва повністю відкидала заяви про те, що російські громадяни беруть участь у конфлікті на Донбасі, згодом заявила, що там можуть перебувати лише російські «добровольці», що не належать до лав Збройних сил та інших силових формувань Росії. Про затриманих на лінії фронту на сході України російських військовослужбовців у Москві твердили, що ті звільнилися з війська якраз перед поїздкою на Донбас.

За даними ООН, за час конфлікту в регіоні загинули понад 10 тисяч людей.