У суді російський офіцер заявив, що воював на Донбасі

У Росії в суді російський офіцер Олег Леонтьєв заявив, що брав участь у бойових діях на території сусідньої країни, ймовірно, йдеться про Україну, повідомляють місцеві ЗМІ.

Він не вказав точно, проте заявив, що «це було на території суміжної країни, на якій нас ніби не було».

У ході засідання Леонтьєв, обвинувачений у причетності до загибелі солдата-строковика, попросив суд винести «позитивне рішення», щоб продовжити службу й відправитися в Сирію.

«Це дозволить принести якусь користь для держави. Я вже брав участь в одному з таких заходів, але, єдине, це було на території суміжній країни, на якій нас ніби не було», – цитує заяву Леонтьєва фонд «Право матері», що представляє інтереси сім’ї загиблого.

У фонді відзначають, що це, ймовірно, перша офіційна заява російського військовослужбовця про участь у бойових діях на території України.

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Від 2014 року після російської анексії Криму на частині Донбасу триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Спочатку Москва повністю відкидала заяви про те, що російські військові беруть участь у конфлікті на Донбасі, згодом заявила, що там можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.