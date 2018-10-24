Із ОРДЛО через Росію: як захистити кордон від бойовиків?

Майже щодня прикордонники звітують, що затримують на російсько-українському кордоні людей із непідконтрольних урядові територій, що намагаються в’їхати до України через Росію. Самі ж люди, що перетинають кордон таким чином, кажуть: так зручніше, бо не потрібно стояти в черзі на КПВВ та робити електронну перепустку. Але чи можуть користуватися таким маршрутом бойовики угрупувань «ЛДНР»?

Поза встановленими пунктами в’їзду-виїзду через лінію розмежування потрапити з непідконтрольної територію до «великої України» можна і в обхід. Наприклад, через неконтрольовані ділянки російсько-українського кордону. Перевізники за чотири роки розробили кілька схем, як возити людей «з України» та «в Україну», як там називають вільні території держави, через сусідню Росію.

Потрапити в Луганськ набагато простіше через Росію, ніж через українські КПВВ, розповідає переселенка Олена (ім’я змінене задля безпеки).

Деякі перевізники везуть весь маршрут, деякі перевозять через кордон, а там вже чекає інший автобус. Інколи це буває три автобуси

«Сідаєш в автобус у Харкові і їдеш до найближчого кордону, там проходиш через сканер, або просто показуєш свої речі, і заповнюєш міграційну картку. Деякі перевізники везуть тебе весь маршрут, деякі перевозять через кордон, а там вже чекає інший автобус, який повезе до Луганська. Інколи це буває три автобуси. Один через кордон, іншій по території Росії, і третій вже забирає на Ізварині і везе на Луганщину (окуповану частину – ред.)», – розповідає Олена і доповнює: при перетині так званого кордону з територією, захопленою угрупованням «ЛНР», не треба казати, що ти їдеш «з України». Так само й коли виїжджаєш із окупованого Луганська, цього не варто потім казати українським прикордонникам на кордоні з Росією.

​А от із непідконтрольної території Донеччини в’їхати «до України» через Росію значно важче, розповідає донеччанка Валерія: її свекор, не маючи перепустки СБУ, намагався потрапити на підконтрольну урядові територію.

Вони його відправили назад до Росії – пожаліли його, що він у віці вже

«Мій свекор їхав до Росії через «ДНР», а потім хотів на Харків. Так ось, це незаконний перетин кордону, по базі він значиться в Україні, вони його відправили назад до Росії – пожаліли його, що він у віці вже. Тому що за це, по-перше, штраф, а по-друге, там (у Росії) ще й посадити можуть, а потім за рішенням суду депортувати в Україну. Він повернувся в Донецьк, і вже звідти через КПВВ в’їхав в Україну», – розповідає жінка.

Це непоодинокі випадки, говорить речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян, але ситуація контрольована.

Силовики: ситуація контрольована, бойовики не пройдуть

За певних обставин за це може бути навіть кримінальна відповідальність, але тут повинна бути доведена шкода інтересам України

«Ми щодня виявляємо по кілька десятків таких громадян України. Вони притягуються до адміністративної відповідальності за статтею 204, і потім за рішенням суду мають сплатити штраф. За певних обставин за це може бути навіть кримінальна відповідальність, але тут повинна бути доведена шкода інтересам України», – каже Слободян.

Перетин кордону таким чином мало ймовірний для учасників незаконних озброєних формувань, наголошує Слободян.

Була ситуація, коли ми полковника ФСБ Росії затримали

«Були випадки, коли ми затримували тих, хто брав участь у цих формуваннях на окупованих територіях, саме на пунктах пропуску на контрольованій ділянці кордону. Також була ситуація, коли ми полковника ФСБ Росії затримали, на центральному сегменті кордону з Молдовською Республікою (тобто на ділянці сепаратистського Придністров’я – ред.). Такі випадки були, вони контролюються. Ми працюємо спільно зі Службою безпеки України, національною поліцією. Тому варіанти такого перетину кордону бойовиками мало ймовірні», – розповідає Олег Слободян.

Для перетину лінії розмежування потрібна електронна перепустка СБУ – саме так спецслужби «фільтрують» можливих учасників збройних формувань. При в’їзді через державний кордон такої перепустки не вимагають – там діють інші правила.

Але у Службі безпеки України на запит запевнили: кордон контролюють.

«Із метою запобігти потраплянню на територію України осіб, причетних до діяльності НЗФ, та іншої протиправної діяльності СБУ надаються доручення щодо заборони в’їзду в Україну та виїзду осіб з України, чи розшуку в пунктах пропуску через державний кордон осіб, оголошених у розшук, відповідно до КПК України», – відповіли у СБУ.

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Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org