Три роки без прямих перельотів. Як українці потрапляють до Росії

25 жовтня 2015 року Україна припинила авіаційне сполучення з Росією. Однак українці продовжують їздити до північного сусіда: хтось – до родичів, хтось – на заробітки. У третю річницю скасування прямих перельотів Радіо Свобода перелічує шляхи, якими громадяни України перетинають російсько-український кордон.

З початку російської агресії в Криму і на сході українці почали значно менше відвідувати Росію: з понад шести мільйонів перетинів українсько-російського кордону в 2013 році показник Державної служби статистики впав до близько чотирьох мільйонів у 2017-му.

Попри відсутність прямого авіасполучення, українці все ще мають можливість відвідати Москву чи інші російські міста – правда, тепер це може зайняти більше часу.

Автобуси

Якщо вірити сервісу Google Maps, дорога з Києва до Москви автомобільним транспортом може зайняти трохи більше за 10 годин. Служби автобусних перевезень пропонують квитки на цей напрямок за ціною від 550 гривень.

Ажіотажу немає: ввечері 24 жовтня ще можна встигнути придбати за 650 гривень квиток на останнє вільне місце в автобусі, який вирушає 25-го.

За даними агрегатора автобусних перевезень Busfor, з Києва таки частіше їздять на Захід – до Варшави й Кракова або ж до столиці Білорусі Мінська. Тоді як популярні рейси до Росії – зі східних і південних українських міст: Харкова, Одеси, Дніпра й Запоріжжя.

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Наприклад, з Харкова до Москви можна дістатись приблизно за 500 гривень, до Санкт-Петербурга – від 1400.

Потяги

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян в серпні 2018 року порушив тему припинення залізничного сполучення з Росією через російську агресію. На думку Омеляна, це не вдарить по прибутках «Укрзалізниці».

Однак колишній заступник голови Мінінфраструктури Олександр Кава заперечує. Сполучення з Росією, за його словами, дає державному підприємству близько 400 мільйонів гривень прибутку на рік, а його скасування може призвести до скорочення п’яти тисяч працівників.

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Поки ж потяги між двома країнами ходять, «Укрзалізниця» пропонує низку рейсів. Наприклад, місце в купе потяга «Київ Пасажирський – Москва Київська» коштуватиме трохи більше від трьох тисяч гривень. Місце класу «люкс» обійдеться в понад дев’ять тисяч.

З Одеси можна вирушити до столиці Росії за ціною від 2200 гривень – приблизно стільки коштує плацкарт.

Згідно з даними на сайті державного перевізника, найпопулярніші напрямки в Україні – все ж внутрішні: наприклад, між Києвом і обласними центрами на кшталт Львова, Харкова чи Вінниці.

Непрямі перельоти

Українцям не заборонено літати до Росії – вони просто не можуть робити це напряму. Зате можуть робити опосередковано – наприклад, з пересадкою в Мінську. Білоруська авіаційна компанія «Белавіа» – одна з тих, чиї транзитні рейси до Москви трапляються найчастіше під час пошуку квитків.

Серед актуальних пропозицій компанії: квитки на рейси до Москви, Санкт-Петербурга, Києва і Львова.

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У грудні 2015 року «Белавіа» повідомила, що її пасажиропотік з початку року зріс на 5,7%, порівняно з попереднім аналогічним періодом. Наприкінці 2017 року такий приріст, порівняно з попереднім роком, становив уже 20,6%.

Збільшення кількості клієнтів в самій компанії пояснюють збільшенням частоти рейсів та, зокрема, кількості транзитних польотів.

Неконтрольований кордон

З окупованих територій, що прилягають до Росії, потрапити на підконтрольну українському уряду території можна через лінію розмежування. Втім, деякі цивільні з районів, підконтрольних бойовикам, обирають інший шлях – через неконтрольовані ділянки кордону з Росією.

Як розповіли місцеві жителі журналістам проекту «Донбас.Реалії», до окупованого Луганська легше потрапити через Росію, ніж через пункти в’їзду та виїзду: перетнути українсько-російський кордон, а потім заїхати до ОРДЛО через неконтрольовану ділянку.

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Втім, при спробі в’їхати до України з території Росії після такого перетину є ризик отримати адміністративний штраф. Як розповів речник Державної прикордонної служби Олег Слободян, щодня прикордонники виявляють кілька десятків випадків незаконного перетину кордону громадянами України з окупованих територій.

Жителі анексованого Криму мають фактичну можливість перетинати кордон із Росією через Керченський міст або аеропорти. За виїзд з півострова в обхід українських пунктів контролю на адміністративному кордоні з Херсонською областю – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка» загрожує адміністративна відповідальність.

Але де-факто Державна прикордонна служба України наразі не може контролювати ці переміщення. Тож кримчани теоретично мають можливість виїжджати з Криму за російськими паспортами, яких Україна не визнає.

Як у ДПС повідомляли раніше, з початку анексії Криму в 2014 році нарахували близько 30 тисяч порушників правил в’їзду на півострів. Як збирали дані, не уточнюється.

Нещодавно Верховна Рада України ухвалила закон про кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордонів України, але Олег Слободян пояснив проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії», що йдеться про іноземців, які порушують українське законодавство, в’їжджаючи до Криму.

«Для нас кримчани – громадяни України, які могли перетнути кордон через закриті пункти пропуску, але на територію материкової України заїжджають вже через офіційні пункти контролю. В такому випадку їх будуть притягати до адміністративної відповідальності, а до кримінальної за давно вже наявною статтею 332-1 – тільки в разі вчинення таких дій з метою завдання шкоди інтересам України», – сказав речник ДПС.