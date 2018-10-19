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Переход через украинскую границу в неустановленных местах или по поддельным документам может стать уголовным преступлением, если злоумышленнику официально запрещен въезд в страну, если он замышляет преступление против государства либо просто является российским кадровым силовиком или военным. Правозащитники утверждают, что в группу риска попадают политические беженцы и внутренне переселенные лица.

Закон, который криминализовал незаконное пересечение границы, был внесен в парламент двумя представителями президента – бывшим, Артуром Герасимовым, и нынешним, Ириной Луценко. В первоначальной версии законопроекта, нарушителем мог стать обладатель российского паспорта или гражданин другой страны, который действовал бы в интересах страны-агрессора. Ко второму чтению текст изменили – теперь речь идет о гражданине любой страны, который пересекает границу с целью навредить интересам государства.

Уголовную ответственность будут также нести те, кто, невзирая на официальный запрет на въезд, будут пытаться попасть в Украину по поддельным документам или в неустановленных местах. Отдельно в законе упомянуты «представители» российской армии и других силовых ведомств страны-агрессора – незаконное пересечение границы для них тоже обернется уголовной ответственностью.

По словам пресс-секретаря Государственной пограничной службы Украины Олега Слободяна, формулировка закона для второго чтения шире и дает пограничникам большую свободу для действий против тех граждан, чьи действия нанесли или могут нанести вред Украине.

«Если например гражданин пересекает государственную границу незаконно и условно говоря пытается вывезти тайную информацию, товары двойного назначения или предметы культурного наследия… В его действиях четко прослеживается попытка навредить Украине и тогда будет использоваться эта статья», – говорит пресс-секретарь и помощник главы пограничной службы.

Украинские пограничники, продолжает Слободян, часто ловят на незаконном пересечении границы людей, которым они сообщили про запрет на въезд в Украину из-за незаконных визитов в оккупированный Крым или неподконтрольной части Донбасса.

Этот субъективный момент невозможно доказать – народный депутат

Во время обсуждения законопроекта как на профильном комитете, так и в зале парламента, на недостатки формулировок указывал народный депутат Юрий Левченко. По словам народного депутата, без его поправок с конкретизацией ответственности или наоборот расширением уголовной ответственности на всех – закон работать не будет.

«Если мы проголосуем в таком виде без поправок, то это будет мертвый закон. На самом деле ни одного наказания на незаконное пересечение границы не будет, потому что невозможно доказать вот этот субъективный момент – цель нанесения вреда интересам государства», – заявил Левченко во время пленарного заседания.

Правовой аналитик благотворительного фонда «Право на захист» Элина Шишкина считает, что в законопроекте есть «подводные камни», которые могут помешать нескольким группам людей – переселенцам и беженцам. Поправки в документ, которые советовали принять правозащитники, комитет отклонил.

В частности, эксперт беспокоится о судьбе переселенцев, которые живут в районе пгт. Меловое Луганской области – оно разделено между Россией и Украиной. Часто чтобы не пользоваться пешим переходом на Станице Луганской, эти люди пересекают границу Украины на машине за пределам пропускных пунктов – так безопаснее и быстрее. Кроме того, проблемы могут возникнуть у беженцев из России – в последние несколько лет таких все больше. Как правило, такие люди пересекают границу незаконно, чтобы не сталкиваться с правоохранителями и теперь могут попасть под уголовную ответственность.

Реальная практика употребления новой нормы может оказаться негативной и дает возможность для злоупотреблений со стороны правоохранителей, считает Шишкина. В частности, законодатели вводят в тексте новый квалификационный признак преступления «с целью нанести вред государству», который будет сложно доказать.

«А если у правоохранителей не будет оперативной информации? Как доказать цель – вот эту новую квалификацию? Для того, чтобы ее доказать необходимо проводить оперативно-розыскные действия. А в законопроекте эта норма сформулирована так, что неясно – кто будет ее определять, какая процедура будет у этих действий», – говорит Шишкина.

Она допускает, что правоохранители могут использовать имеющуюся оперативную информации для задержания преступников, однако тогда формулировки стоило делать четче. Кроме того, новый закон, фактически, установил двойную ответственность за одно и то же действие – незаконный переход государственной границы, считает Шишкина, а такой подход запрещен Конституцией.

Понятнее всего прописана уголовная ответственность для тех, кто пытается попасть в Украину, несмотря на запрет на въезд. Под нее, кстати, может попасть и бывший президент Грузии, Михеил Саакашвили если снова попытается «прорвать» украинскую границу – в феврале 2018 года ему на три года запретили въезд в страну.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)