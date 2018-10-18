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18 Жовтень 2018, Київ 13:14
Новини | Суспільство

Верховна Рада дозволила запровадити кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону

Законопроект про запровадження кримінальної відповідальності за незаконний перетин кордону підтримали 243 депутати

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Верховна Рада 18 жовтня ухвалила законопроект, який запроваджує кримінальну відповідальність за незаконний перетин державного кордону України.

Рішення підтримали 243 народних депутати

Законопроект пропонує доповнити розділ Кримінального кодексу України щодо недоторканності держкордону новою статтею, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до трьох років за незаконний перетин кордону. Мова йде про осіб, які мають громадянство держави-агресора, або діють в інтересах держави-агресора.

«Крім того пропонується встановити, що за повторне вчинення таких дій або вчинення їх групою осіб передбачатиметься відповідальність у формі позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років, а вчинення таких дій із застосуванням зброї – на строк від п’яти до восьми років», – ідеться у пояснювальній записці.

Закон має підписати президент України Петро Порошенко. Він набуде чинності після публікації у офіційних парламентських ЗМІ.

Україна зміцнює кордон
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Україна зміцнює кордон

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