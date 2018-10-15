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15 Жовтень 2018, Київ 18:40
Донбас.Реалії

Білорусь планує посилити кордон з Україною: що злякало Лукашенка?

Україно-білоруське прикордоння

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Трафік зброї з зони конфлікту на Донбасі – причина можливого посилення контролю на україно-білоруському кордоні. Таку гучну заяву зробив президент Білорусі. Потім Олександр Лукашенко зустрівся з українським екс-президентом Віктором Ющенком. І знову мова зайшла про війну на Донбасі. Яку політичну гру затіяв офіційний Мінськ, і як до заяв політиків ставляться жителі прикордонних районів? Про це – в матеріалі журналістів проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Білоруський президент Олександр Лукашенко стурбований: на його думку, зброя в Білорусь потрапляє із зони конфлікту на Донбасі.

Ми ухвалили рішення про зміцнення кордону з Україною. Ми бачимо скільки йде звідти біди для Білорусі
Олександр Лукашенко

«Цілий арсенал! Кулемети, десяток автоматів, два десятки гвинтівок, десять тисяч патронів, і так далі, і так далі. Колекціонують?! Так бойове ж все! Ми ухвалили рішення про зміцнення кордону з Україною. Ми бачимо скільки йде звідти біди для Білорусі. І в тому числі переправляється зброї! Ми повинні закрити кордон, але не для порядних людей-українців, а для бандитів», – обурюється Лукашенко.

Олександр Лукашенко
Олександр Лукашенко

Невже через україно-білоруський кордон можна вільно провезти цілий арсенал? Журналісти «Донбас.Реалії» вирушають в білоруське прикордоння. Що про це думають місцеві?

Житель Студеної Гути Віктор лагодить свій старенький опель.

«Я часто їжджу в Україну, в Чернігів. Там щось дешевше можу купити», – каже чоловік.

Віктор
Віктор

Новину про трафік зброї з України в Білорусь Віктор сприймає скептично: «Зараз, напевно, не пройдеш. Зараз все загороджено: сітки, електродатчики, прикордонники, катери. Тут живеш, в паспорті – «прикордонна зона», штемпель. Їдеш сюди на риболовлю, в прикордонному загоні треба брати штемпель».

«Не знаю, не знаю, такого не чув. Навіть начебто і затримань таких тут таких не було», – коротко відповідає на питання про зброю житель Нової Гути Юрій.

Юрій
Юрій

Чоловік працює охоронцем в тутешньому дитячому таборі відпочинку – в прикордонній зоні.

«Хочуть, нехай зміцнюють! Мені що ділити, припустимо, з цією Україною? Я працюю, живу тут. Треба щоб мене і на роботу пускали по пропуску через патрульні ці? Так це взагалі буде нерозумно!» – обурюється чоловік.

А Валентина тільки-но повернулася з прикордонного лісу з повним відерцем грибів. Каже, туди можна ходити тільки місцевим і з паспортом.

«Ну я ж ліс не знаю, а жінка, тутешня теж мешканка, каже: «Ви туди не ходіть». Я питаю: «А чому?». Вона: «А там сітка, якщо дійдете, там відразу прикордонники», – розповідає жінка.

Валентина
Валентина

Місцеві взагалі намагаються зайвий раз до кордону не наближатися.

«Я зараз сам не ходжу, боюся, чесно кажучи. А не знаю, куди-небудь не туди заблукаєш... Потім тебе для впізнання – на три доби! Ні!» – каже місцевий житель.

Кордон і так на замку, а з того боку, кажуть жителі білоруського прикордоння – не абстрактні бойовики, а рідні люди.

Україно-білоруький кордрн
Україно-білоруький кордрн

– А ви загрозу з того боку відчуваєте?

– З України? Абсолютно ніякої загрози немає! І я з України, сир-мед вожу. Нещодавно сюди приїхали жити до доньки», – каже літня жінка.

– Президента краще попросіть, щоб нам життя поліпшили трошки: пенсію щоб трошки збільшили, ціни нехай щоб контролювали трошки, в селах ціни дуже високі. Ось нехай полагодять нам дороги. Ями такі, на асфальті, можна ноги поламати. А то все інше нормально», – додає інша місцева жителька.

Жителька білоруського прикордоння просить президента Лукашенка звернути увагу на інші проблеми
Жителька білоруського прикордоння просить президента Лукашенка звернути увагу на інші проблеми

Лукашенко каже про загрозу дестабілізації з боку України завжди, коли хоче налякати білоруське суспільство
Валерій Карбалевич

Чому ж білоруський президент вирішив додатково посилити контроль на кордоні?

«Лукашенко каже про загрозу дестабілізації з боку України завжди, коли хоче налякати білоруське суспільство. Це сталося на третій день після зустрічі в Сочі з Путіним. І відразу ж виникає припущення, що таким чином Лукашенко хоче заспокоїти Путіна», – зазначає політолог з Білорусі Валерій Карбалевич.

Валерій Карбалевич
Валерій Карбалевич

Тему загрози з півдня підхопили і інші білоруські політики.

І в Україні, можливо, хтось хоче, щоб у нас було неспокійно
Олег Гайдукевич

«Я вірю президенту, я вірю нашим спецслужбам, коли вони говорять, що йде трафік зброї з України. Скрізь, де війна – скрізь є зброя. Скрізь, де війна – скрізь є торгівля незаконна цією зброєю. Безумовно, це найважливіше для нас – національна безпека, спокій. Ну, і в Україні, можливо, хтось хоче, щоб у нас було неспокійно», – каже перший заступник голови Ліберально-демократичної партії Білорусі Олег Гайдукевич.

Олег Гайдукевич
Олег Гайдукевич

Але підтверджень версії про трафік зброї політологи не бачать.

Будь-який випадок проникнення зброї в Білорусь стає новиною. І таких новин останнім часом ми не чули. Це певний фейк
Валерій Карбалевич

«Будь-який випадок проникнення зброї в Білорусь стає новиною. І таких новин останнім часом ми не чули. Тому, мені здається, що це певний фейк», – зазначає Валерій Карбалевич.

Днями Олександр Лукашенко знову здивував білорусів – на офіційному рівні зустрівся з українським екс-президентом Віктором Ющенком.

«За подіями в Україні ви мою позицію знаєте, ми в жодному разі не хочемо втручатися в події в Україні. Грубо кажучи, по-людськи, так це не наша справа, якщо нас не просять!» – сказав Лукашенко.

У Білорусі заговорили: Ющенко може очолити українську переговорну групу в Мінському процесі.

Віктор Ющенко
Віктор Ющенко

«Найближчим часом буде ухвалено рішення, хто Україну буде представляти на цих переговорах, серед інших членів делегації. Є думка, що це буде в тому числі і Ющенко», – зазначив Олег Гайдукевич

Чи був візит Ющенка узгоджений з українською владою? Журналісти «Донбас.Реалії» відправили запит до Адміністрації президента України – відповіді поки немає.

То яку гру затіяв білоруський президент і як це позначиться на україно-білоруських відносинах? Схоже, що Лукашенко хоче бути не просто спостерігачем в розв’язанні конфлікту на Донбасі.

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