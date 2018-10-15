Білорусь планує посилити кордон з Україною: що злякало Лукашенка?

Трафік зброї з зони конфлікту на Донбасі – причина можливого посилення контролю на україно-білоруському кордоні. Таку гучну заяву зробив президент Білорусі. Потім Олександр Лукашенко зустрівся з українським екс-президентом Віктором Ющенком. І знову мова зайшла про війну на Донбасі. Яку політичну гру затіяв офіційний Мінськ, і як до заяв політиків ставляться жителі прикордонних районів? Про це – в матеріалі журналістів проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Білоруський президент Олександр Лукашенко стурбований: на його думку, зброя в Білорусь потрапляє із зони конфлікту на Донбасі.

Ми ухвалили рішення про зміцнення кордону з Україною. Ми бачимо скільки йде звідти біди для Білорусі

«Цілий арсенал! Кулемети, десяток автоматів, два десятки гвинтівок, десять тисяч патронів, і так далі, і так далі. Колекціонують?! Так бойове ж все! Ми ухвалили рішення про зміцнення кордону з Україною. Ми бачимо скільки йде звідти біди для Білорусі. І в тому числі переправляється зброї! Ми повинні закрити кордон, але не для порядних людей-українців, а для бандитів», – обурюється Лукашенко.

Невже через україно-білоруський кордон можна вільно провезти цілий арсенал? Журналісти «Донбас.Реалії» вирушають в білоруське прикордоння. Що про це думають місцеві?

Житель Студеної Гути Віктор лагодить свій старенький опель.

«Я часто їжджу в Україну, в Чернігів. Там щось дешевше можу купити», – каже чоловік.

Новину про трафік зброї з України в Білорусь Віктор сприймає скептично: «Зараз, напевно, не пройдеш. Зараз все загороджено: сітки, електродатчики, прикордонники, катери. Тут живеш, в паспорті – «прикордонна зона», штемпель. Їдеш сюди на риболовлю, в прикордонному загоні треба брати штемпель».

«Не знаю, не знаю, такого не чув. Навіть начебто і затримань таких тут таких не було», – коротко відповідає на питання про зброю житель Нової Гути Юрій.

Чоловік працює охоронцем в тутешньому дитячому таборі відпочинку – в прикордонній зоні.

«Хочуть, нехай зміцнюють! Мені що ділити, припустимо, з цією Україною? Я працюю, живу тут. Треба щоб мене і на роботу пускали по пропуску через патрульні ці? Так це взагалі буде нерозумно!» – обурюється чоловік.

А Валентина тільки-но повернулася з прикордонного лісу з повним відерцем грибів. Каже, туди можна ходити тільки місцевим і з паспортом.

«Ну я ж ліс не знаю, а жінка, тутешня теж мешканка, каже: «Ви туди не ходіть». Я питаю: «А чому?». Вона: «А там сітка, якщо дійдете, там відразу прикордонники», – розповідає жінка.

Місцеві взагалі намагаються зайвий раз до кордону не наближатися.

«Я зараз сам не ходжу, боюся, чесно кажучи. А не знаю, куди-небудь не туди заблукаєш... Потім тебе для впізнання – на три доби! Ні!» – каже місцевий житель.

Кордон і так на замку, а з того боку, кажуть жителі білоруського прикордоння – не абстрактні бойовики, а рідні люди.

– А ви загрозу з того боку відчуваєте?

– З України? Абсолютно ніякої загрози немає! І я з України, сир-мед вожу. Нещодавно сюди приїхали жити до доньки», – каже літня жінка.

– Президента краще попросіть, щоб нам життя поліпшили трошки: пенсію щоб трошки збільшили, ціни нехай щоб контролювали трошки, в селах ціни дуже високі. Ось нехай полагодять нам дороги. Ями такі, на асфальті, можна ноги поламати. А то все інше нормально», – додає інша місцева жителька.

Лукашенко каже про загрозу дестабілізації з боку України завжди, коли хоче налякати білоруське суспільство

Чому ж білоруський президент вирішив додатково посилити контроль на кордоні?

«Лукашенко каже про загрозу дестабілізації з боку України завжди, коли хоче налякати білоруське суспільство. Це сталося на третій день після зустрічі в Сочі з Путіним. І відразу ж виникає припущення, що таким чином Лукашенко хоче заспокоїти Путіна», – зазначає політолог з Білорусі Валерій Карбалевич.

Тему загрози з півдня підхопили і інші білоруські політики.

І в Україні, можливо, хтось хоче, щоб у нас було неспокійно

«Я вірю президенту, я вірю нашим спецслужбам, коли вони говорять, що йде трафік зброї з України. Скрізь, де війна – скрізь є зброя. Скрізь, де війна – скрізь є торгівля незаконна цією зброєю. Безумовно, це найважливіше для нас – національна безпека, спокій. Ну, і в Україні, можливо, хтось хоче, щоб у нас було неспокійно», – каже перший заступник голови Ліберально-демократичної партії Білорусі Олег Гайдукевич.

Але підтверджень версії про трафік зброї політологи не бачать.

Будь-який випадок проникнення зброї в Білорусь стає новиною. І таких новин останнім часом ми не чули. Це певний фейк

«Будь-який випадок проникнення зброї в Білорусь стає новиною. І таких новин останнім часом ми не чули. Тому, мені здається, що це певний фейк», – зазначає Валерій Карбалевич.

Днями Олександр Лукашенко знову здивував білорусів – на офіційному рівні зустрівся з українським екс-президентом Віктором Ющенком.

«За подіями в Україні ви мою позицію знаєте, ми в жодному разі не хочемо втручатися в події в Україні. Грубо кажучи, по-людськи, так це не наша справа, якщо нас не просять!» – сказав Лукашенко.

У Білорусі заговорили: Ющенко може очолити українську переговорну групу в Мінському процесі.

«Найближчим часом буде ухвалено рішення, хто Україну буде представляти на цих переговорах, серед інших членів делегації. Є думка, що це буде в тому числі і Ющенко», – зазначив Олег Гайдукевич

Чи був візит Ющенка узгоджений з українською владою? Журналісти «Донбас.Реалії» відправили запит до Адміністрації президента України – відповіді поки немає.

То яку гру затіяв білоруський президент і як це позначиться на україно-білоруських відносинах? Схоже, що Лукашенко хоче бути не просто спостерігачем в розв’язанні конфлікту на Донбасі.

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