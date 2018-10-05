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Каким будет Минский процесс без Леонида Кучмы? Как в ОРДО попадает продукция Минского автомобильного завода? И почему новая украинская школа на Луганщине еще не готова? Подробнее в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии.

Скорее мёртв, чем жив

Выход Леонида Кучмы из Трёхсторонней контактной группы по Донбассу как нельзя лучше иллюстрирует аргумент, что Минский процесс мёртв, утверждает политтехнолог Тарас Березовец, пишет сайт «Главред».

По мнению эксперта, Кучме удавалось сгладить многие острые углы, что было под силу только ему. Кроме того, при всей своей одиозности Кучма всегда обладал политическим чутьем. Если он, решил порвать, с Минским процессом, значит, всё зашло в окончательный тупик, считает Березовец.

По его мнению, и сам Путин, не знает как выйти из сложившейся ситуации. Он серьёзно ограничен в манёвре и по времени, и ресурсно из-за усиливающегося давления на него извне и внутри страны. Потому главные усилия президент России сейчас концентрирует на внутриукраинском фронте, добиваясь обострения ситуации накануне выборов президента, утверждает эксперт.

Деньги не пахнут?

Продукция Минского автомобильного завода регулярно попадает на неподконтрольные Киеву территории, сообщает «Белсат».

Сайт напоминает, что в августе в Донецке прошла выставка-ярмарка «Потенциал ДНР-2018». По информации местной прессы, там была продемонстрирована продукция более сотни предприятий из России, Беларуси и ОРЛО.

Как отмечает автор статьи, состав белорусской делегации полностью не раскрывается, но известно, что среди ее членов был Сергей Петров, официальный представитель Нижегородской области в Беларуси. Вполне вероятно, что Петров – один из тех, кто координирует неофициальные контакты между Беларусью и так называемой «ДНР» в промышленной сфере.

По словам самого Петрова, схема поставок белорусских товаров тяжелой промышленности в так называемую «ДНР» сформировалась в 2016 году. Официального сотрудничества между МАЗом и «ДНР» нет. Завод в Минске поставляет продукцию в московский Торговый дом МАЗ, потом ее приобретают компании в Ростове, а оттуда МАЗы попадают в Донецк.

Нова українська школа

Уже месяц учебные заведения Луганской области работают по концепции «Новая украинская школа», пишет газета «Луганщина.ua».

Издание напоминает читателям, что это ключевая реформа Министерства образования и науки Украины, направленная на создание такой школы, где приятно учиться и которая, кроме хороших знаний, дает ученикам умение применять их в жизни.

По данным газеты, пока в регионе все проходит не совсем так, как было задумано: область закупила необходимое оборудование только на 65%. Основная проблема заключается в том, что оборудование сегодня закупают все учебные заведения Украины, из-за чего образовалась очередь, в связи с чем, приходится ждать.

Самая сложная ситуация, как пишет издание, наблюдается в Новопсковском районе из-за недофинансирования. Отмечается, что для решения этого вопроса необходимо внести изменения в районный бюджет. Сделать это возможно только при условии проведения сессии райсовета, которую до сих пор не провели.

Одежда красит человека

Одним из ничего незначащих штрихов в новой жизни после 2014 года стало изменение отношения к одежде, пишет блогер из Луганска Ольга Кучер для сайта «Остров». По ее словам, здесь психологи сказали бы что-то о симптомах депрессии.

Блогер пишет, что одежда, приобретенная до 2014 года, так и осталась последним приобретением практически все четыре последних года. Обнаружилось и то, что носить все те женские вещи, ежедневно чередуя наряды, просто некуда.

По мнению Кучер, до 2014 года вещи приобретались просто под настроение и в тон к чему-то уже имеющемуся. Однако, за последние четыре года исчезли всяческие мотивы и поводы одеваться. Новую одежду стали приобретать ровно по мере острой надобности.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)