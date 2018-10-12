Перші диверсанти з Росії у 2014 зайшли саме контрабандними стежками – Слободян

Учасники програми «Ваша Свобода»: Олег Слободян, речник Державної прикордонної служба Україна; військові експерти Олег Жданов і Сергій Грабський.

Уряд схвалив рішення про створення нового прикордонного загону, який діятиме у Сумській області на кордоні з Росією. Він матиме назву «Шосткинський прикордонний загін»

Віктор Портников: Пане Слободян, дійсно вважається, що у нас не вистачало прикордонників на межі з Росією?

Суми – небезпечний напрямок з точки зору, що це кордон з Росією

​Олег Слободян: Створення і розгортання нового загону – це ще один крок на етапі підвищення щільності наших кордонів. Це тенденція, яка продиктована часом. Суми – небезпечний напрямок з точки зору, що це кордон з Росією. По той бік кордону у нас потенційно ворог, з іншого боку, є інші загрози – незаконна міграція, контрабанда товарів. До агресії Росії проти України, наприклад, Луганський загін охороняв ділянку довжиною майже 750 кілометрів. І перші диверсійні групи з Російської Федерації у 2014 році зайшли саме контрабандними стежками на ділянці в тому числі Луганського закону.

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Щоб не повторювати помилок, впродовж майже двох років Державна прикордонна служба планово і послідовно реалізовує політику щільності охорони держкордонів. Це важко, фінансово затратно, але мусимо це робити, бо висновки з уроків 2014 зроблені.

У нас немає проблем з позначенням кордону з країнами ЄС, з Білоруссю

Щоб позначити кордон, до 2014-го не було політичної волі. Демаркація кордону з Росією не проведена. Тільки 6 листопада 2012 року був встановлений один-єдиний прикордонний знак на кордоні з Росією – Чернігівська область, пункт пропуску «Сеньківка». З 2010 року Державна прикордонна служба в односторонньому порядку почала позначати кордон з Російською Федерацією.

Росія аргументувала відсутність інженерних робіт зі свого боку відсутністю грошей! Демаркацію ми не могли проводити, бо демаркація – це завжди рух обох країн. На тому етапі навіть хотіли залучити допомогу міжнародних партнерів з Європи, але вони не бачили загроз з боку Російської Федерації. Можливо, були ще політичні мотиви. Не виключено, що і тиск з боку Російської Федерації. Вони говорили: допоможемо з облаштуванням і з оснащенням західного вашого кордону, але не східного – це ваше питання, займайтеся цим самі.

До агресії Росії проблемних зон на кордоні з Росією було досить багато

У нас немає проблем з позначенням кордону з країнами ЄС, з Білоруссю (за виключенням локальних проблем, але вони вирішуються), є проблеми тільки з Російською Федерацією. Причина в небажанні Російської Федерації позначати кордон – вона ніколи не сприймала Україну як незалежну державу. 36 раундів переговорів відбулося між Україною і Росією щодо розмежування акваторії Азовського моря і Керченської протоки! Жодну пропозицію української сторони щодо розмежування або за серединними точками, або іншими методами Росія не прийняла. Можливо, вже тоді розуміючи, що це можуть використати в серйозній геополітичній грі.

Шосткінський прикордонний загін створюється фактично з нуля

До агресії Росії проблемних зон на кордоні з Росією було досить багато. Це і нафтопроводи, так звані контрабандні шляхи. Зараз стежки перериті, інженерні споруди фактично є на всіх ділянках в тій чи в іншій мірі, триває процес підвищення щільності охорони кордону. Шосткінський прикордонний загін створюється фактично з нуля і буде охороняти ту ділянку, яку зараз частково охороняє Сумський загін. Зараз під контролем Сумського загону понад 500 кілометрів держкордону, то після створення нового загону ця ділянка буде зменшена фактично удвічі – загони охоронятимуть ділянку приблизно довжиною по 250 кілометрів.

Таких проблемних ділянок, як Мілове, де посередині вулиці проходить лінія держкордону, на кордоні з Росією, на жаль, багато

До складу Шосткінського загону входитиме 4 відділи, які будуть винесені на кордон і охоронятимуть ділянку біля 60 кілометрів. Відділи складатимуться з відділень, які будуть безпосередньо на кордоні. Прикордонник буде на кордоні на протяжності усієї ділянки загону. Таким чином забезпечуємо ефективність охорони цього стратегічно важливого напрямку. Там буде ще створена комендатура швидкого реагування. Це підрозділи, які мають у своєму складі у тому числі групову зброю, можуть діяти, як бойові підрозділи, для відбиття атаки противника. Зараз розвиваємося за двома напрямками – правоохоронна діяльність (пункти пропуску, аеропорти і інше) і військова складова.

Таких проблемних ділянок, як Мілове, де вулиця Дружби народів, а посередині вулиці проходить лінія держкордону, на кордоні з Росією, на жаль, багато. І залізниця, яка петляє по лінії кордону, декілька разів заходить на територію однієї або іншої держави, і автомобільні шляхи. У Міловому ми не будували інженерних споруд, щоб не провокувати невдоволення серед місцевого населення, з іншого боку, з українського боку цієї дороги є будинки мешканців – там немає місця для будівництва інженерних споруд.

Щодо лінії зіткнення на Донбасі. Це ні в якому разі не кордон. Визнання порядку оформлення, як на держкордоні, чи КП в’їзду і виїзду, як постійних споруд – це легітимізація так званих «ДНР» і «ЛНР». І там діє інший порядок. На західному кордоні прикордонники виконують обов’язки і в пунктах пропуску, і за їх межами, на так званих «зелених ділянках». На лінії розмежування прикордонники розміщуються тільки на КП в’їзду і виїзду. Це тимчасові споруди, які вже декілька разів переміщувалися по мірі просування ЗСУ. Будуть і далі переміщуватися, поки не буде повністю відновлена територіальна цілісність України.

– Пане Грабський, як ви вважаєте, чи достатньо уряд робить для того, щоб посилити можливості прикордонних військ на сході?

Сергій Грабський: Якщо порівнювати з тим, що робилося до того і робиться зараз, безумовно, маємо іншу кількісну і якісну картину. Те, що робиться – це максимум з того, що ми можемо зробити і що можемо собі дозволити. Треба збільшити видатки, щоб ми забезпечили більш якісну охорону кордону. Все впирається у гроші і у підготовлений персонал.

І прикордонники, і ЗСУ, й інші військові формування виконують одне завдання – зі стримування агресії і захисту як від зовнішньої, так і внутрішньої агресії. Тому робити якісь пріоритети в нашій ситуації просто неможливо. Поступово маємо нарощувати потенціал і ЗСУ, і Нацгвардії, і прикордонної служби.

– Пане Жданов, яке ваше уявлення про те, як укріплювати кордон? Чи достатньо нам зараз цих заходів, які здійснюємо?

Проект «Стіна», який ми починали будували, повинен бути виконаний у повному обсязі

​Олег Жадан: Повинна бути державна програма. По-перше, цей кордон треба створити і обладнати його. Те, що він існує сьогодні на папері і частково позначений на місцевості – це одна справа. Цим повинен займатися уряд. Той проект «Стіна», який ми починали будували, повинен бути виконаний у повному обсязі, постійно повинне йти нарощування обороноздатності та технічних засобів щодо унеможливлення перетинання кордону у незаконний спосіб.

Якщо підписана угода, що республіки розійшлися в рамках кордонів 1992 року, і було у нас декілька спірних моментів, то ці моменти треба вирішувати включно з залученням міжнародних організацій, а решту кордону треба обладнувати, як держкордон незалежної держави з першого ж дня. Тоді сьогодні не мали б проблеми, що у нас кордон існує у більшості своїй уявно.

Головна проблема – це політичні рішення і це повинні бути зусилля в першу чергу президента і МЗС України. Прикордонників головне завдання – забезпечити захист кордону від незаконного перетину. А ЗСУ виглядають як військова сила, яка забезпечує захист кордону у випадку військової агресії проти нашої держави. Тут треба міняти акценти. Це повинна бути державна політика.