Під наглядом росіян. Як українські моряки проводили спецоперацію в Азовському морі

США офіційно передали Україні два патрульних катери типу «Айленд». Судна довжиною 33 метри і максимальною швидкістю до 30 вузлів служили в складі берегової охорони США з 1988 року. Журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» побували на церемонії передачі катерів, щоб одними з перших дізнатися про плюси і мінуси суден. А також про те, чому «Айленди» передають тільки зараз, хоча американська сторона готова була зробити це ще 4 роки тому.

Пошуково-рятувальне судно «Донбас» і буксир «Корець» – це перші українські військові кораблі, які пройшли Керченську протоку з початку російської агресії. Вони оминули анексований Крим і увійшли до Азовського моря. За задумом українських військових, саме корабель «Донбас» стане підмогою для майбутньої бази Військово-морських сил.

Перехід з Одеси до Маріуполя кораблі Військово-морських сил України почали 20 вересня. «Донбас» йшов на буксирі у «Корця». Крім екіпажів, на борту був представник військової прокуратури – для фіксації порушень міжнародного права та елітний протидиверсійний загін бойових плавців.

Російські кораблі на горизонті з’явилися у перший же день рейду. Члени екіпажу розповіли, що ціль було класифіковано як корабель Чорноморського флоту Росії, а саме – розвідувальний корабель «Приазов’я» проекту «864».

«В контакт по радіо вони не вступали. Наблизилися впритул до буксира і зайняли позиції по кормі», – розповідає командир морського буксира «Корець» ВМС України Олександр Григоревський.

Небезпечна відстань: російські кораблі впритул наблизилися до українських

Поки українські кораблі оминали анексований Крим, їх супроводжували постійно. У повітрі кружляла російська авіація, а прикордонні і військові судна Росії маневрували поблизу конвою. За словами морського екіпажу, конвой постійно був на небезпечній відстані.

Як стверджують українські військові, шлях до Керченської протоки їм намагалися штучно перекрити.

«Під час радіообміну прикордонний корабель Російської Федерації повідомив нам про наявність припу, – тобто прибережного повідомлення №392, яким було закрито практично увесь район підходу до Керченської протоки, який визначений червоною лінією», – каже начальник відділу військової прокуратури Південного регіону України Едуард Плешко.

Російський літак Бе-12 імітував бомбометання

Але до міжнародної бази таких обмежень не вносили. Незабаром українців пропустили до Керченської протоки. Вже тут на борт піднявся місцевий лоцман, щоб допомогти пройти небезпечну ділянку.

«Прийняття на борт лоцмана є загальновизнаною міжнародною практикою забезпечення безпеки судноплавства. Тому не повинно викликати оцінки як визнання якихось дій, направлених на підрив суверенітету України», – продовжує Плешко.

Конвой з російських судів не відставав – вони швидко вишикувалися навколо «Донбасу» і «Корця». Російських супроводжуючих кораблів у Керченській протоці було з десяток.

«Тоді прилетів уже Бе-12. Він зробив десь 8 заходів на нас – з корми і з носу. Літав на висоті 200-300 метрів та імітував бомбометання», – розповідає старший офіцер морського командування ВМС України Борис Риндик.

Ми в Азовському морі повинні захистити національні інтереси України. Це захист і оборона нашого узбережжя

У декількох милях від Керчі на кораблі чекали вже українські катери. Вони разом з армійською авіацією супроводжували суди до Маріуполя та утримували російських прикордонників на відстані. В Маріуполі кораблі пришвартувалися ввечері 24 вересня. Перехід зайняв 5 днів.

«Ми в Азовському морі повинні захистити національні інтереси України. Це захист наших рибалок, промислової діяльності. Це захист і оборона нашого узбережжя. Ми повинні повністю володіти інформацією по Азовському морю», – зауважує начальник штабу ВМС України Андрій Тарасов.

Український флот в Азовському морі почали створювати тільки цієї осені. Катери «Гюрза» перекинули сюди на початку вересня. До цього на воді чергували тільки прикордонники. Роками питання безпеки цієї акваторії було не в пріоритеті.

«Це питання по Азовському морю... На жаль, пізно наша машина і військова, і політична, і дипломатична ним зайнялася. Воно – складова частина в цілому всієї війни», – каже представник України в Тристоронній контактній групі Євген Марчук.

Синьо-жовтий прапор над «Айлендом»

За океаном для українських ВМС – ще одне свято. Над двома американськими катерами «Айленд» тепер розвивається синьо-жовтий прапор. Їх передали безкоштовно. Але Україна витратиться на розконсервацію, ремонт, транспортування суден і підготовку екіпажів. Все це обійдеться у 10 мільйонів доларів.

«Зброя буде встановлюватися в Україні. В Балтиморі катери будуть приведені до стану «як нові». Зі встановленням навігаційного обладнання, відновленням механічної частини, систем безпеки плавання та комплексів зв’язку», – пояснює начальник управління кораблебудування ВМС України Василь Радчук.

До України «Айленди» допливуть не раніше від літа наступного року. Вони зможуть виходити в море далі і довше, ніж українські катери. Тут їх модифікують для боротьби з диверсантами, мінами та іншими судами. Але на два моря катерів такого типу треба хоча б два десятки, вважають військові експерти.

«Айленди» потрібні на Чорному морі, в першу чергу, у відкритих водах. В районі острова Зміїний, в районі «вишок Бойка». США як партнер готові давати будь-що. Інша справа, що Україна як партнер не готова приймати допомогу і ефективно її використовувати. Якщо ми не зможемо дати раду цим двом катерам, то про щось більше або потужніше мова далі йти не буде», – каже голова правління «Українського мілітарного центру» Тарас Чмут.

Чому «Айленди» так довго прямували до України?

За інформацією журналістів програми розслідувань спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший» «Схеми», катери типу «Айленд» могли поповнити український флот набагато раніше. Адже про передачу їх Україні говорили ще у 2014 році.

«Тоді ж командувач Військово-морських сил України, на той момент Сергій Гайдук, звернувся з офіційним листом, яке ми змогли доставити до Військово-морських сил США про те, що ми просимо допомогти нам із заповненням флоту», – розповідає журналістка програми «Схеми» Валерія Єгошина.

Офіційно тривалий процес отримання кораблів від США українська влада списує на бюрократію. Нібито Міноборони без дозволу Кабінету міністрів не могло перерахувати гроші за катери. За інформацією журналістів «Схем», причина зволікання в іншому.

«В першу чергу, з американського боку нам вказали не під запис про певний меркантильний інтерес з боку керівництва держави. Зокрема, президента Порошенка, який, як ми знаємо, досі разом зі своїм армійським другом Ігорем Кононенком є власником і бенефіціаром «Кузні на Рибальському», – продовжує Валерія Єгошина.

Саме зі стапелів «Кузні» зійшли усі нові українські катери для ВМС – малий броньований артилерійський «Гюрза-М», десантно-штурмовий «Кентавр», а наступного року спустять на воду ракетний катер проекту «Лань». Фактично одночасно з передачею американських «Айлендів» і переходом українських кораблів до Маріуполя у президента заявили – Порошенко продає ключовий для ВМС завод.

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