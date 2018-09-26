Президент продає суднобудівний завод: чому саме зараз?

Увечері 25 вересня на сайті заводу «Кузня на Рибальському» з’явилось повідомлення, що підприємство змінить власника. Контрольний пакет акцій, яким володіє президент Петро Порошенко, начебто, готовий придбати вітчизняний покупець. Хто саме – не повідомляється. А все, що потрібно для укладання угоди, – дозвіл Антимонопольного комітету.

Вранці 26 вересня новину підхопили ЗМІ, однак, додаткових деталей протягом дня так і не з’явилось. Радіо Свобода зібрало всю інформацію, яка відома про стратегічний для українських військово-морських сил завод. Та думки експертів – чому продаж відбувається саме зараз.

​Стратегічний об’єкт

Новина про продаж заводу «Кузня на Рибальському» стала несподіванкою навіть для журналістів, які пишуть на військову тематику. Останні роки саме підприємство Петра Порошенка будує більшість кораблів та катерів для Військово-морських сил України:

- малий бронекатер проекту «Гюрза» (6 побудовано, ще 2, ймовірно, будуються);

- десантно-штурмовий катер проекту «Кентавр» (2 побудовано, у планах ще 6 одиниць);

- ракетний катер типу «Лань» (проектування майже завершене);

- розвідувальний корабель типу «Лагуна» (проект наразі заморожено).

​(Малий броньований артилерійський катер проекту «Гюрза» в порту Одеси)

Президент України є власником 82,5% акцій заводу «Кузня на Рибальському», ще 11,5% акцій володіє фонд «ВІК». Який у свою чергу належить давньому другу Петра Порошенка – Ігорю Кононенку.

Сам завод «Кузня на Рибальському» є стратегічним для ВМС України, а ось територія навколо нього стратегічна для: Петра Порошенка, Ігоря Кононенка та ще одного їхнього бізнес-партнера – Олега Гладковського.

Саме на острові навколо заводу упродовж останніх 24-х років перебувають бізнес-активи президента та його найближчого оточення. Із 1994 року тут розміщувався офіс групи компаній «Укрпромінвест», що об’єднала у собі понад 30 окремих підприємств. Тут же, на Рибальському острові, розташовані фітнес-клуб «5-й елемент» і медіа-актив Петра Порошенка – «5-й канал».

Детально про те, як влаштована бізнес-імперія Петра Порошенка, раніше писали журналісти Радіо Свобода з проекту розслідувань «Схеми».

Давня обіцянка

Петро Порошенко вперше пообіцяв продати весь свій бізнес у 2014 році. Потім він обіцяв це вдруге – у січні 2016-го. Однак, кондитерську корпорацію Roshen президент так і не продав, а передав її в управління так званому «сліпому трасту» – міжнародній компанії Rothschild.

Фабрика Roshen у російському Липецьку припинила роботу лише у квітні 2017 року. Після низки обшуків з боку російських силовиків та арешту майна за рішенням Басманного суду Москви.

Зупинена фабрика Roshen у місті Липецьк, Росія

Прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко запевняє: бізнесу у прямому управлінні президента України не залишилось.

«Менеджмент «Рошен» закрив Липецьку кондитерську фабрику і згорнув виробництво. У Криму Севастопольський морський завод був конфіскований окупантами. Жодних «аграрних чи крохмальних бізнесів у РФ», про які безпідставно та неправдиво твердять опоненти, у Петра Порошенка нема», – написав Святослав Цеголко на своїй сторінці у Facebook.

Вартість пакету акцій заводу «Кузня на Рибальському», яку збирається продати Петро Порошенко, у компанії досі не відкрили. Однак, відомо, що це підприємство – не найбільший актив президента. Тому, є думки, що продаж не найдорожчого заводу Петра Порошенка його команда планує «конвертувати» у політичний рейтинг.

«Суднобудівельний завод не є основою бізнесу пана Порошенка. А продаж цього активу принесе репутаційні плюси напередодні чергових президентських виборів» – вважає політтехнолог Дмитро Раїмов.

Розпродаж перед виборами

Перед виборами, які мають відбутися у 2018 році, Петро Порошенко буде намагатись виконати більшість обіцянок, які дав напередодні цієї президентської каденції, вважають експерти, опитані Радіо Свобода.

«Порошенко дійсно виходить на президентські перегони. І у нього є низка зобов'язань, які він на себе взяв під час минулих виборів. Найгучніші – це мир на Донбасі, «безвіз», асоціація з ЄС і особисте зобов’язання – продати бізнес і залишитись у політиці», – переконаний політтехнолог Дмитро Раїмов.

Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала більше схиляється до версії, що президент просто хоче позбутись слабкого активу у вигляді заводу «Кузня на Рибальському». Однак, переконаний, що продаж цього підприємства засмучить політичних опонентів Петра Порошенка.

«Технологічно, безумовно, це зіграло в плюс для президента. Як мінімум, на один гачок менше. Не знаю, чи вплине це на рейтинг президента. Але, на один гачок, за який могли тягнути конкуренти, менше», – зауважив політичний експерт Віталій Бала.

Президент Петро Порошенко продаж заводу «Кузня на Рибальському» поки що ніяк не прокоментував.